劍指中國 傳拜登將宣布美英澳先進科技分享協議

美國政治新聞機構Politico報導，一名白宮官員及一名國會人員指稱，美國總統拜登15日將宣布成立一個新工作組，意在與英國及澳洲分享先進科技，可能意在反制中國。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，拜登將在美國當地下午5點針對國家安全發表演說，但白宮未就此提供細節。

美、英、澳3國工作組縮寫為AUUKUS，得以讓彼此在人工智慧、網路、水下系統及長距離打擊能力等領域分享資訊。

根據Politico，上述白宮官員及國會人員描述說，西方盟邦意在屆由這項計畫，對抗中國在軍事及科技領域的崛起。

其中一人指稱，這項協議中將包括核子元素，美國及英國將分享如何維護核防禦基礎設施的知識。