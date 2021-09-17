臉書稱使用打擊假帳戶的手法對付“水軍”

Facebook說該公司正在採取更積極的方法，關閉在其平台上從事某些有害活動的真實用戶帳戶組織。臉書說安全團隊所採取的策略和應對假賬戶宣傳活動相同。

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據路透社說，這種新方法是首次曝光，採用了Facebook安全團隊通常採取的策略，即全盤關閉從事影響行動的網絡，這些網絡使用虛假賬戶操縱公共辯論。

這可能會對這家社交媒體巨頭如何處理違反其規則的政治和其他協同行動產生重大影響，而此時Facebook對其平台上的濫用行為的處理方法正受到全球立法者和民間社會團體的嚴格檢視。

據Facebook表示，現在計畫對系統性違反其規則的同步行動的真實賬戶群體，採取同樣的網絡層級的方法，這些違反規定的舉措包括利用對目標的不實指控進行大量申訴以導致該帳號關閉，或者是利用團體戰的方式進行線上騷擾，在目標帳戶下同步發布大量貼文或評論。

在一個相關的調整中，Facebook周四表示，將對在其平台上和平台下造成“協調的社會傷害 ”的真實用戶行動採取相同類型的方法。

這些擴大行動意味着Facebook的安全團隊可以識別驅動這種行為的核心運動，並採取比由該公司刪除帖子或個人賬戶更全面的行動。Facebook一位女發言人說，這些擴大行動還處於早期階段。