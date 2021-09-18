堪培拉打開潘多拉“核盒”子？法國大使離澳前又痛批

澳大利亞取消法國潛艦軍購訂單，改由英美兩國協助建造，讓巴黎暴跳如雷，火速召回駐美及駐澳大使。法駐坎培拉大使回國前也不忘痛批，指澳方犯下“巨大”外交錯誤。另外，美國、英國、澳洲15日達成三方安全協議，商定由美、英提供技術，協助澳洲打造核動力潛艦。澳洲此舉不僅讓法國暴跳如雷，同時也觸動國內敏感反核神經，引來批評。

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據中央社今天報道稱，法國駐澳大利亞坎大使奉召回國行前也不忘痛批，指澳方犯下“巨大”外交錯誤。

法國駐澳大使提博（Jean-Pierre Thebault）返國前告訴媒體記者：“我認為這是一個巨大錯誤，這樣處理兩國關係真的非常、非常糟糕。因為這不只是一份軍購合約，而是代表雙方信任、相互理解且真心誠意的夥伴關係。”提博還說，“我希望能進入一台時光機，讓我們不要陷入這種難以置信、尷尬笨拙、極不適當的局面，這也很不像澳大利亞過往會做的事情。”

澳大利亞當局15日單方面宣布廢除2016年簽訂、價值600億美元、內容包含12艘傳統動力潛艦的對法軍購合約，並改采美國、英國技術，打造一支至少8艘核動力潛艦組成的現代艦隊。

該報道稱，對於法國召回大使，澳大利亞方面表示遺憾，強調坎培拉十分重視對法關係，希望兩國在其他問題上保持聯繫。澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）也透過發言人表示，“澳大利亞理解法國對我方決定深感失望，相關決定是依據我們先前明確表達的國家安全利益所做。”

據中央社今天報道稱，澳大利亞本周片面宣布廢止2016年與法國簽訂價值660億美元、12艘傳統動力潛艇軍購合約，改采美英技術打造核動力潛艦，這讓法方火冒三丈，17日憤而召回駐美及駐澳大使。而在澳大利亞，多個反核組織與不少民眾也相當不滿。他們擔心新的核動力潛艦交易可能讓該國抵制核電產業的數十年努力化為雲煙。

此外，新西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）16日也親自與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通話，稱這些核動力船隻將遭禁止進入新西蘭水域。

新西蘭自1984年以來即屬於無核區。

中央社說，目前全球共有6個國家擁有核動力潛艦，包括美國、美國、中國、俄羅斯、印度、法國。

許多主要的發達國家也會在其能源結構中使用核能，法國更有高達70%的電力來自核電。

該報道引述美國有線電視新聞網（CNN）指出，澳洲“棄標”之舉之所以讓部分國內人士跳腳，可從核電問題着手分析。

根據國際能源總署（International Energy Agency）數據，核電是全球第2大低碳電力來源，僅次於水力發電。核電佔世界電力的10%左右，全球共有440多座核反應爐。

核電廠利用核分裂原理，讓鈾原子在反應爐中分裂。分裂過程中產生的熱能會讓反應爐內的水升溫併產生蒸汽，進而推動汽輪機，併產生電力。鈾則是一種存在於岩層和海底的重金屬。據奇異日立核能公司（GE Hitachi Nuclear Energy）說法，大小相當於鉛筆末端橡皮擦的1粒濃縮鈾，所含能量相當於1噸煤或3桶石油。雖然核能發電並不會產生碳排放，但在開採鈾礦的過程通常會排放溫室氣體，鈾濃縮也可能屬於碳密集程序。

那麼核能是可再生能源嗎？簡單的解答為：不是。不過，核電廠產生的能量本身屬於可再生能源，反應爐產生的蒸汽也可以回收利用，轉化成水後再次用於核分裂過程。

然而，發電過程所使用的鈾則是不可再生。嚴格來說，鈾礦是有限的，但全球鈾礦資源豐富，目前科學家尚無法預估這種金屬何時才會耗盡。

許多環保團體反核，是因為鈾礦開採過程會對環境造成破壞。

中央社說，為什麼這麼多澳洲人反對核電？

自2011年日本福島核災後，不少國家開始對核能產業的進一步發展踩剎車。

在擁有龐大鈾礦的澳洲，反核運動則可追溯到1970年代。當時住在礦區附近的居民擔心開採工作影響環境，甚至對公眾健康造成威脅，因而發動大規模示威抗議。核廢料安全儲存的問題也讓許多人憂心。澳洲長期仰賴豐富的煤炭和天然氣礦藏生產能源，但如今面臨減少使用化石燃料的壓力。該國豐富的鈾礦過往大多都是出口，而非用來發電。

現在，來自保守派自由黨領袖要求利用核能發電的政治壓力日增。有人認為，如果不用核電，澳洲就不可能在2030年達到“凈零排放”目標。

莫里森宣布與美、英簽訂新安保協議時，強調澳洲不會刻意發展“民用核能力”，其中包括核電廠。

協議公布後，綠黨（Greens Party）領袖班特（Adam Bandt）透過推文批評，協議將多座“漂浮的切爾諾貝利（Chernobyl）（指核動力潛艇？）核電廠放在澳洲城市中心”，這“讓澳洲變得不那麼安全。”

據中央社說，新西蘭的立場為何？新西蘭是少數沒有設置核反應爐的已開發國家之一。新西蘭還設有“零核區”，避免核武或核潛艦進入其領土。新西蘭目前80%的電力來自水力發電。新西蘭反對核電的主要原因與澳洲類似，即公眾輿論、安全隱憂及核廢料處置問題。