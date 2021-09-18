格奧爾基耶娃否認任職世行時施壓提高中國排名指控 IMF仍對此道德審查

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周五否認了關於她在擔任世界銀行CEO期間施壓提高中國排名的報告。但IMF董事會已對此事發起正式審查。在周五中國外交部例行新聞發布會上，發言人在回應此一問題提問時，回答稱格奧爾基耶娃本人對這一指控做了否認。

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據路透社說，根據周四公布的一項獨立調查，世界銀行領導人，包括時任首席執行官(CEO)的格奧爾基耶娃，對員工施加了“不當壓力”，以提高中國在該行《2018年營商環境報告》中的排名。

格奧爾基耶娃利用此前安排好的與IMF的2,700多名工作人員的會議，對此事做出回應。根據提供給路透的會議記錄，格奧爾基耶娃對IMF員工說：“讓我簡單地告訴你們。不是真的。無論是在這次事件中，還是在之前或之後，我都沒有向員工施壓，要求他們操縱數據。”

根據會議記錄，格奧爾基耶娃對IMF員工表示，她高度重視數據和分析，並沒有向工作人員施壓要求他們改變數據。

格奧爾基耶娃周四曾表示，從根本上不同意該報告的“調查結果和解讀”。上述報告是由律師事務所WilmerHale應世行道德委員會的要求編寫的。WilmerHale表示，正在編寫第二份報告，這份報告將涉及與數據違規有關的“工作人員潛在的不當行為”。

據路透社消息說，國際貨幣基金組織(IMF)發言人賴斯(Gerry Rice)周五表示，基金組織執行董事會正在審查有關世界銀行的一份獨立報告，該報告涉及IMF總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)在之前在世行擔任高級職務期間的行為。

格奧爾基耶娃曾表示，她從根本上不同意該報告的“調查結果和解讀”。該報告聲稱，她和其他世行官員向工作人員施壓，要求他們在一份重要報告中提升中國的排名。格奧爾基耶娃周四稍早向董事會簡要彙報了這一事件。

國際貨幣基金組織(IMF)發言人賴斯(Gerry Rice)說，“IMF董事會目前正在審查此事，”賴斯並補充道，“作為此類事件常規程序的一部分，道德委員會將向董事會報告。”

賴斯並未立即就IMF道德委員會何時向執行董事會報告置評。