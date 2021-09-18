美SEC主席：再不讓美國查帳 270家中概股將遭強制下市

有報道稱美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）投書華爾街日報，說如果在美上市的中國企業拒絕依據美國國會去年通過的“外國公司問責法”，遵守美國審計規則，SEC將在2024年初強制270家中概股下市。SEC預料明年初公布相關企業名單。

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據自由時報報道，美SEC主席投書稱：再不讓美國查帳，270家中概股將強制下市。據詹斯勒在標題為“中國公司必須打開帳本”的文章指出，2002年美國國會有鑒於安隆（Enron）與世界通訊（WorldCom）的會計醜聞，通過“薩班斯—奧克斯利法”（Sarbanes-Oxley Act），強制上市企業的審計公司必須受SEC旗下的“上市公司會計監督委員會”（PCAOB）稽核。逾50個國家與地區允許PCAOB“稽核審計公司”（audit the auditors）。

去年美國國會無異議通過“外國公司問責法案”，彌補薩班斯—奧克斯利法案的漏洞，依據新法，若外國政府連續3年禁止PCAOB查核該國企業的審計公司，將禁止該上市公司在美交易。詹斯勒說，SEC已採取所有必要行動，以執行該法，而PCAOB也將在今年底前完成相關規則的制定。3年期限從2021年起算。

該報道引述詹斯勒說，現在由北京決定是否讓PCAOB赴中，讓美方確定相關審計是否符合美國標準。明年初預料SEC將宣布哪些公司的審計單位沒有對美國監管人員打開帳本，如果這些企業連續兩年僱用不合規的審計公司，其股票將從2024年起禁止在美國資本市場交易。

據該文章指出，今年6月美國參議院通過“加速外國公司問責法”，一旦頒布，3年期限將縮減至2年。除了確保PCAOB能稽核審計公司，SEC也希望美國投資人完全了解投資中概股的風險。SEC近期暫停處理中國公司的IPO申請，以期與相關公司合作，確保他們明確揭露相關風險。

該報道說，對於一些產業，中國政府不允許外資持有，而為了在美國交易所籌資，許多中國公司運用“可變利益實體”（VIE）架構，與境外，比如開曼群島，的空殼公司建立合約關係，接着，這些空殼公司在美國交易所籌資，然而相關合約並沒有將營運公司的股份所有權給予美國投資人，詹斯勒說，“我擔心一些投資人不知道他們是把錢放在開曼的空殼公司，而非一家在中國營運的公司”。

據美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）強調，不管註冊地是加州、開曼群島或中國，所有尋求在美國資本市場籌資的企業就應該遵行美國規則，而美國國會、SEC與PCAOB採取保護投資人的措施就是希望達此目標。