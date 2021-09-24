傳美軍司令下令只要澳開口 什麼飛機都可以派過去

據台媒今天報道，美國太平洋空軍司令肯尼思·威爾斯巴赫將軍表示，他對哪些軍用飛機將成為美國在澳大利亞增加存在的一部分“持開放態度”，F-22、F-35、F-16、F-15、B-52、B-1——我們有什麼就會派什麼，只要澳大利亞同意。

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據新頭殼今天報道稱，F-22、F-35、B-1 隨你挑! 美軍司令22日說，只要澳洲開口，什麼飛機都可以派過去。

澳大利亞國防部長達頓在 16 日與該國外交部長佩恩、美國國防部長奧斯汀和國務卿布林肯在聯合新聞發布會上宣布，兩國旨在通過“向澳大利亞輪換部署所有類型的美國軍用飛機”，以及更強大的軍事後勤和維修企業來深化現有的夥伴關係。

美國空軍定期與澳大利亞皇家空軍一起訓練，偶爾會派飛機到澳洲進行例行轟炸機部署。兩國都是 F-35 聯合攻擊戰鬥機計畫的一部分，也是“五眼聯盟”成員。據威爾斯巴赫說，澳大利亞最近派出了噴氣式飛機在埃爾森空軍基地參加紅旗-阿拉斯加軍演，他們最近在夏威夷的希卡姆空軍基地與美國的 F-22 進行演習，美國還有些 F-16 在那裡，全年在都這樣做。

據該報道稱，近兩年來，新冠疫情使這種夥伴關係停滯不前，並有可能減緩美國在澳大利亞開展新任務的速度。而威爾斯巴赫說，美國對在澳大利亞的軍事部署施加限制，同時軍人在抵達澳大利亞後也要實施為期兩周的隔離。他說，我們真的不喜歡讓機組人員停下兩周，一旦解除（封鎖），我們將尋求增加一些額外的部署，以繼續提高我們的互操作性。

儘管與美國“最古老的盟友”法國存在外交緊張關係，但美國空軍參謀長布朗將軍表示，這種情況並未對空軍產生連鎖反應。布朗 21 日對記者說，美國與法國和澳大利亞空中力量的關係仍然“堅如磐石”。不過自從做出潛艇相關決定以來，他還沒有親自與法國和澳大利亞的空軍參謀長交談過。布朗說，之前經歷過各種事件，事情正在政治層面上得到解決，但就空軍首長之間的個人關係，以及共同努力完成任務來說，兩國都是很好的合作夥伴。