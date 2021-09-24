阿富汗：歐盟提議聯合國設專項報告員

根據周五分發的一份文件，歐盟打算在聯合國人權理事會本屆會議上推動一項決議，設立一名阿富汗問題報告員。然而，包括巴基斯坦在內的一些國家表示不願意建立調查機制。阿富汗塔利班強硬表示，先承認該政權再談阿富汗人權問題。

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據法新社今天報道稱，最近幾周，歐盟和聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特（Michelle Bachelet）呼籲安理會--在10月8日之前的會議上--啟動一個機制來監測阿富汗的人權侵犯行為。

歐盟的決議草案對 "塔利班和其他衝突方 "涉嫌侵犯人權的行為表示關切，並提議任命一名特別報告員，"監測阿富汗的人權狀況的發展"。報告員的職責將包括報告該國的人權發展情況，提出改進建議，並協助阿富汗履行其人權義務，同時向民間社會提供諮詢。

該決議草案呼籲立即停止阿富汗境內所有侵犯人權和違反國際人道主義法律的行為。它呼籲尊重基本自由，包括集會和言論自由。該文本還 "譴責對婦女和女孩一切形式的歧視"，包括強迫婚姻，並呼籲建立一個包容性的政府，包括在性別、種族和宗教方面的少數群體。該文本是在日內瓦的一次非正式會議上提出的，一些外交官感嘆報告員的任務僅限於未來，而其他國家則認為一個更有力的機制，如一個專家組，會更適合這種情況。

自8月15日掌權以來，塔利班一直試圖讓民眾和國際社會相信他們已經改變，他們的政權將不像1996年至2001年期間那樣殘暴，當時婦女不能工作或學習。法新社說，9月初，一些城市發生了要求更多自由的示威活動，特別是由婦女領導的示威。塔利班鎮壓了他們，有時是暴力鎮壓，然後禁止他們。而且新政府中沒有女性。