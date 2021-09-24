IMF總裁捲入假造中國數據醜聞 “經濟學人”抨擊應下台

現任IMF總裁格奧爾基耶娃日前遭指控曾施壓員工調整數據，以提升中國在一項經濟報告中的排名。英國《經濟學人》社論重炮指責格奧爾基耶娃，認為她應辭職來維護國際金融機構的信譽。

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據德國之聲今天報道稱，英國《經濟學人》雜誌周四（9月23日）呼籲國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）辭職，因為世界銀行日前調查顯示，格奧爾基耶娃在世界銀行擔任首席執行長期間曾施壓內部員工，以提高中國在世界銀行經商環境報告的排名。

《經濟學人》在一篇措辭嚴厲的社論中說，格奧爾基耶娃的行為損害了IMF守護世界經濟數據的能力及信用。該文章強調，在中美相互對抗的時代，IMF的主席應以中立姿態調停紛爭，但如今格奧爾基耶娃的醜聞卻成為反對多邊主義的人用來說明“國際機構無法抵禦中國”的證據。據該社論寫道，“下一次，當IMF試圖調解一場貨幣爭端，或者協助一個向中國借款的國家重新調整其債務時，IMF的批評者肯定會引用這項調查來破壞該機構的信譽。這就是為何格奧爾基耶娃女士應該辭職。”

此外，該則社論引用了受世界銀行委託執行調查的WilmerHale律師事務所報告中的一項指控，即格奧爾基耶娃曾感謝一位高層銀行研究員，稱對方在篡改中國數據方面“為多邊主義盡了一份力”。

由於2018年和2020年版的《營商環境報告》存在違規行為後，世界銀行目前已停止發布該報告，並稱未來會致力於採取新的方法，來評估經商與投資環境。

據該報道，然而，一位曾協助監督2017年《營商環境報告》撰寫過程的世界銀行官員德瓦拉詹（Shanta Devarajan）在23日出面聲援格奧爾基耶娃，認為格奧爾基耶娃為中國竄改數據的說法不實。德瓦拉詹表示，在工作過程中，他從未感受到任何要求他改變中國分數的壓力。他說，格奧爾基耶娃的作法是要進一步核實中國的數據，確保中國因他們所進行的改革而獲得信貸，同時不損害《營商環境報告》的誠信。

IMF執行董事會表示，針對格奧爾基耶娃的事件，他們正在獨立進行調查。他說，部分數據的修改是為了糾正編碼錯誤，或者是“針對需要判斷的問題進行判斷”。德瓦拉詹在2019年之前是世界銀行發展經濟部門的高級主管。

世界銀行前首席經濟學家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）也稱WilmerHale律師事務所的報告為“人身攻擊”，他說，報告沒有準確反映真相，並質疑為何報告沒有提到現任世界銀行主席馬爾帕斯（David Malpass），因為涉及沙特阿拉伯評級的數據違規事件是在他的任內發生的。

格奧爾基耶娃也稱WilmerHale報告中的指控不實。她以個人名義聘請了一家公關公司SKDK，對這些指控進行反擊。IMF的執行董事會則正在對這些指控進行獨立審查。

據該報道，在美國國會裡，眾議院金融服務、國家安全和發展小組委員會的三名共和黨成員致函美國財政部長耶倫（Janet Yellen），要求她向國會報告財政部對格奧爾基耶娃案件的審查情況。

三名共和黨議員要求耶倫在股權審查討論中、以及8月份美國政府決定向所有IMF成員國分配6500億美元貨幣儲備、俗稱為“特別提款權（Special Drawing Rights, SDRs）”的決策過程中，列入有關格奧爾基耶娃與中國IMF官員互動的信息。中國在這次分配中收到了價值約420億美元的新“特別提款權”。據該報道，共和黨議員們表示：“中國覺得自己有權在這些國際組織的運作中擁有更大的發言權；它缺乏對多邊價值觀的承諾，這也表明了為什麼（我們）不能允許它繼續這麽做。”他們同時也要求耶倫確保IMF和世界銀行報告中“嚴格且透明”的數據完整性。