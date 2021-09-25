格奧爾基耶娃再否認施壓提高中國排名指控 辯駁涉及金墉團隊

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）被指控在世界銀行任職時遊說改變一份對中國有利的報告，她再次強烈反對這一指控。據格奧爾基耶娃說， "讓我說清楚：這些發現是錯誤的。”格奧爾基耶娃在通訊公司SKK周五發表的聲明中說："我沒有向任何人施壓，要求他們改變報告。”

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據法新社報道稱，受世界銀行道德委員會委託，威爾默海爾公司WilmerHale進行了一項調查，發現世界銀行2018年和2020年版《營商環境報告》的起草工作存在違規行為，該報告對各國的監管框架進行篩選，看哪些國家最有利於創業。

國際貨幣基金組織的一位發言人說：總裁聘請了一家外部公司來處理與她到達國際貨幣基金組織之前的事件有關的問題。

雖然WilmerHale的報告提到在一次會議上，格奧爾基耶娃要求她的工作人員改變報告的方法，使排名對中國更有利，但這位IMF現總幹事反駁說："審查這些報告的完整性是我當時的職業責任。格奧爾基耶娃稱， "與所報道的情況相反，我在編輯2018年報告時遵循了所有協議，" 她強調，《營商環境報告》中使用的方法 "多年來一直令人擔憂"。

據格奧爾基耶娃還詳細介紹說："與之前和之後在世界銀行的其他人一樣，我基本上認為我的角色是監督保護報告方法的完整性，而不是其技術實施。據格奧爾基耶娃說："數據完整性是我在公共服務生涯中所領導的機構的核心，我永遠不會與任何出於政治目的而修改數據的行為同流合污，"她指出自己作為經濟學家的40年經驗。”

據法新社說，國際貨幣基金組織的總幹事本周得到了前世界銀行經濟學家Shanta Devarajan的支持，他批評了調查人員。他在Twitter上說："我花了幾個小時向世界銀行的律師講述我的故事，他們只包括我告訴他們的一半內容。包括格奧爾基耶娃在內的管理層的作用，是核實中國的數字，確保中國所進行的改革得到認可，同時不損害經商的誠信。世界銀行的律師省略了最後一句話。

上周，世界銀行前首席經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主保羅-羅默在接受法新社採訪時，譴責包括克里斯塔琳娜-格奧爾基耶娃在內的該組織前管理團隊 "缺乏誠信"。

2018年，他在批評了這同一報告的方法後不得不辭職。

世界銀行上周宣布立即停止發布該報告，而美國財政部則將這些發現描述為 "嚴重"，並表示將審查該報告。

另據自由時報今天報道稱，針對世界銀行16日公布的一份獨立調查，稱現任國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃的在世銀任職執行長期間施壓內部員工、調高中國評分。根據格奧爾基耶娃昨日曝光的聲明更指控前世銀總裁金墉的手下才是背後操縱主謀。

據《路透》周五取得了格奧爾基耶娃給IMF執行董事會聲明的副本，她表示由律師事務所威爾默海爾（WilmerHale）負責的調查中，虛假地暗示她誇大一個國家的經商環境排名，以換取資本承諾，但“在她領導下不曾也不會發生這種事”。她表示，她努力阻止香港數據被納入到中國經商環境排名中，這已經表明她擔憂並試圖維護世銀數據完整性。

據格奧爾基耶娃表示，她出手干預是為了阻止金墉的1名工作人員所提出的將香港數據納入世銀《2018經商環境報告》中國排名的提議，如此一來將可大幅提升中國排名。

據該報道，金墉沒有回應評論請求。