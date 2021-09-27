北約呼籲中國就控制軍備展開對話：中國不是敵人，但須恪守國際承諾負責行事

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格9月27日星期一表達了北約對“中國核武庫擴張”的擔憂，並呼籲北京方面同意就軍備控制展開對話。

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斯托爾滕貝格當天與中國外交部長王毅進行了視頻會談，雙方討論了北約與中國的關係，就當前國際安全的挑戰交換了意見。斯托爾滕貝格堅稱，北約不把中國視為對手，但中國必須“尊重其國際承諾，在國際體系當中，負責任地行事”。

北約在一份聲明中指出，斯托爾滕貝格“表達了北約對中國脅迫政策、核武庫的擴張以及其軍事現代化缺乏透明度的擔憂，並強調，就軍備控制的透明度進行對等對話，對北約和中國都有好處”。雙方還談到了阿富汗局勢，斯托爾滕貝格再次強調，需要“確保阿富汗不再成為恐怖分子的平台”。他呼籲“採取協調一致的國際方法，包括與該區域國家合作，以便使得塔利班對其在打擊恐怖主義和尊重人權，特別是婦女權利方面的承諾負責”。

目前中國已然成為北約關心的問題。今年六月的北約峰會上，該組織聲明稱“中國公開的野心和堅定的行為，對基於規則的國際秩序，和對北約安全具有重要意義的領域構成了系統性的挑戰”。不過，斯托爾滕貝格周一解釋道，不存在新冷戰的問題，“中國不是我們的敵手，也不是我們的敵人”，但敦促中國“就其核能力和理論開展有意義的對話、建立信任，擴大透明度”。