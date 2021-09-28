美國承認高估了阿富汗政府軍，國防部長和參謀長就美國信譽持不同意見

在國際軍隊從喀布爾撤軍的最後幾天，阿富汗軍隊的迅速崩潰，使塔利班在阿富汗戰爭20年後輕鬆獲勝。9月28日星期二，美國國防部長奧斯汀承認，美方低估了阿富汗軍隊士氣低落的情況。

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勞埃德-奧斯汀表示：“我們與夥伴國一同訓練出來的阿富汗軍隊通常是還沒發射一枚子彈就潰敗了，這讓所有人都感到震驚，如果說不震驚，那是不誠實的”。

奧斯汀反思稱，“我們沒有意識到阿富汗政府軍高級軍官的腐敗和無能程度，我們沒有衡量阿什拉夫-加尼總統頻繁而又莫名其妙的政策變更所帶來的損害，我們沒能預見到多哈協議之後，塔利班與四名地區指揮官之間達成協議造成的滾雪球般的效應，也沒有預見到多哈協議給阿富汗政府軍造成的嚴重士氣打擊”。

根據特朗普政府於2020年2月29日在多哈與塔利班簽署的一項歷史性協議，2021年5月1日前將完成全部撤軍，以換取安全保證，並開啟塔利班與阿富汗政府在喀布爾進行前所未有的直接談判。經過幾個月的思考，拜登決定尊重這一協議，同時將撤軍的最後期限延長至8月31日。

參謀長馬克-米利將軍指出，美國從阿富汗撤出部署到後者部隊的軍事顧問，這一決定導致美方高估了阿富汗軍隊的能力。他說：“我們無法充分評估阿富汗政府軍指揮部的士氣和戰鬥意願”，“你可以對飛機、卡車、汽車等進行計算，但你不能用機器去測量人的心”。

被問及美國的信譽是否因撤軍問題受損，參謀長表示：“我們在盟友心中的信譽，以及我們在敵人心中的信譽，都正在被重新考量”，“因此可以用‘受損’這個詞來形容”。不過，國防部長則認為，“美國的信譽仍然非常強大”。