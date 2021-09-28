路透社：美國參議員呼籲對世界銀行數據操縱爭議進行“全面問責”

美國參議院外交關係委員會的最高民主黨人和共和黨人敦促總統拜登對世界銀行數據操縱爭議“確保全面問責”。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃也捲入了該爭議。格奧爾基耶娃上周五稱對她的指控是“錯誤和虛假的”，並指責世界銀行前任行長金墉的辦公室操縱了數據。就格奧爾基耶娃自辯並炮轟金墉，評論稱或坐實了世界銀行涉嫌對中國數據造假。

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據路透社報道，美國參議員呼籲對世界銀行數據操縱爭議進行“全面問責”。美國參議院外交關係委員會的最高民主黨人和共和黨人敦促總統拜登對世界銀行數據操縱爭議“確保全面問責”。該委員會主席、民主黨參議員梅嫩德斯(Robert Menendez)和共和黨參議員里施(James Risch)在周一發表的一份信函中說，拜登應指示美國財政部“盡職盡責，必要時確保全面問責”。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃也捲入了該爭議。從2019年4月起擔任IMF總裁的格奧爾基耶娃正在回擊世界銀行一份外部調查報告的指控。該報告稱她在2017年擔任該行首席執行官時，對員工施加了“不當壓力”，以提高中國在該行《2018年營商環境報告》中的排名。格奧爾基耶娃周五稱對她的指控是“錯誤和虛假的”，並指責世界銀行前任行長金墉的辦公室操縱了數據。

據該報道，歐盟執委會副主席東布洛夫斯基周一在華盛頓會見了格奧爾基耶娃，並在推特發文表示支持，稱“看到IMF的@KGeorgieva總是很高興，”並稱IMF在向成員國分配貨幣儲備方面表現出“真正的領導力”。

路透社說，到目前為止，美國財政部僅表示正在研究對格奧爾基耶娃的指控。它控制着美國在IMF和世界銀行的持股。