潛艇危機後，歐盟推遲歐澳自貿談判：澳大利亞呼籲不要過度解讀

法國大宗潛艇交易擱淺，巴黎與堪培拉方面爆發不睦後不久，歐盟宣布歐澳自貿協議談判進程做延長推後處理。點擊以下視頻，了解澳大利亞財政部長的看法。

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澳大利亞財政部長伯明翰，10月1日。 © SKY NEWS AUSTRALIA/ AP供圖

美聯社引述一名未具名歐盟官員的消息稱，歐澳自貿談判推遲進行的決定當中，潛艇交易擱淺一事“起到了一定的作用”。該官員稱，自己由於與該自貿談判直接相關，因而不得公開置評，只能匿名透露消息。但他也強調，暫時推遲自貿談判，並不意味着談判的終結，雙方還是會繼續致力於達成協議。

根據歐盟的數據，歐盟是澳大利亞2020年第三大貿易夥伴，僅次於中國和日本，並位列美國之前。歐澳自貿協定談判始於2018年，今年六月的談判之後，歐盟曾評價稱，與澳大利亞的談判“在良好且具有建設意義的氛圍下展開，這體現出，雙方都希望打造一個充滿雄心的全面協議”。雙方第12輪談判原定本月晚些時候進行，現如今被延期，預計延期一個月。歐盟委員會負責貿易的發言人米里亞姆·加西亞·費雷爾（Miriam Garcia Ferrer）周五向美聯社證實了這一決定，但沒有給出任何推遲談判的具體原因。

對此，澳大利亞財政部長西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）同一天表示，人們不應該“做過度理解”。伯明翰周五對澳大利亞天空新聞解釋道：“我明白，在貿易談判當中，歐盟一直在表達其對價值觀的重視程度，澳大利亞也看明白了…這一談判已經進行了數年之久，未來估計也要在耗費一段時間，因此我不認為推遲談判一個月，會對最終結果造成重大改觀”。