“潘多拉文件”曝光離岸交易 多國領導人矢口否認

好幾個國家的領導人不接受國際調查記者聯盟的調查結果。國際調查記者聯盟揭露，全球約35名現任和前任國家領導人以及300多名政要和公務員被指利用離岸公司逃稅和藏匿資產。

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由150多家國際媒體組成的聯盟分析了從14個金融服務機構取得的將近1200萬份秘密文件後，發現這些秘密，並整理出揭發這些非法資金活動的“潘多拉文件”。根據上述文件的披露，約旦國王阿卜杜拉二世在稅收優惠的國家或地區創建了至少30家離岸公司，並通過它們在美國和英國購買了14處豪宅，價值超過1.06億美元。10月4日王宮回復說：“這些信息不準確、扭曲並誇大其詞”。

同樣受牽連的克里姆林宮4日指他們是“毫無根據的指控”。 根據國際調查記者聯盟（ICIJ）公布的“潘朵拉文檔”（Pandora Papers）調查報告顯示：俄羅斯總統普京為情婦克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）在摩納哥買了400萬的豪宅。普京的其他好幾個親屬也被提到。

科特迪瓦新總理帕特里克·阿奇(Patrick Achi)否認了在巴哈馬 Bahamas擁有公司的指控。捷克總理安德烈·巴比斯(Andrej Babis)10月4日表示：我從來沒有做過任何違法或錯誤的事情” 。“潘朵拉文檔”說：他為一個空殼工公司投入了2200百萬美金，在法國南部買了一棟大房子。2021年捷克立法選舉將於2021年10月8日和9日舉行。捷克總理表示：國際調查記者聯盟披露的消息為的是在詆毀他的信譽。

根據潘多拉文檔的披露：厄瓜多爾總統吉列爾莫·拉索(GuillermoLasso)在美國中西部南達科他州（South Dakota －SD）將資金存入兩個信託機構。而拉索駁斥道： “我的所有收入都已申報，我已經在厄瓜多爾繳納了所有的稅款，使我成為該國個人的主要納稅人之一”。

該消息還披露說：剛果總統薩蘇·恩格索(Denis Sassou Nguesso)在在英屬維爾京群島擁有一家離岸公司近二十年；而加蓬總統邦戈在 2000 年代末控制了那裡的兩家離岸公司。

總的來說，國際調查記者聯盟調查的離岸資產與 336 名高管和政治家之間建立了聯繫，他們創建了近 1,000 家公司，其中三分之二以上位於英屬維爾京群島。

歐盟委員會主席馮德萊恩4日表示，這些做法“完全不能接受”，歐盟必須在這個問題上“做更多的工作”。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr zelensky）總以廉潔自居。但“潘朵拉文檔”說：烏克蘭總統從 2012 年起建立了一個離岸公司網絡，該網絡特別用於在倫敦購買三處豪華房產。

國際調查記者聯盟的成員包括160名記者，遍佈全球60多個國家，協作進行深度調查報道。

美國的公共誠信中心(Center for Public Integrity) 為拓展國際調查報道，在1997年成立了國際調查記者聯盟，專註如跨境犯罪、官商貪污，權力腐敗等國際問題。ICIJ背靠公共誠信中心，結合數據新聞、公開資料和法律等專家意見，與全球記者分享最新資源和前沿報道技巧。