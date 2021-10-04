潘多拉文檔

“潘多拉文件”曝光離岸交易 多國領導人矢口否認

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Au cœur des Pandora Papers, comme pour les Panama Papers, on retrouve toujours ces cabinets d'avocats, comme Alcogal
Au cœur des Pandora Papers, comme pour les Panama Papers, on retrouve toujours ces cabinets d'avocats, comme Alcogal © AFP - LOIC VENANCE
作者： 法廣
8 分鐘

好幾個國家的領導人不接受國際調查記者聯盟的調查結果。國際調查記者聯盟揭露，全球約35名現任和前任國家領導人以及300多名政要和公務員被指利用離岸公司逃稅和藏匿資產。

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由150多家國際媒體組成的聯盟分析了從14個金融服務機構取得的將近1200萬份秘密文件後，發現這些秘密，並整理出揭發這些非法資金活動的“潘多拉文件”。根據上述文件的披露，約旦國王阿卜杜拉二世在稅收優惠的國家或地區創建了至少30家離岸公司，並通過它們在美國和英國購買了14處豪宅，價值超過1.06億美元。10月4日王宮回復說：“這些信息不準確、扭曲並誇大其詞”。

 

同樣受牽連的克里姆林宮4日指他們是“毫無根據的指控”。 根據國際調查記者聯盟（ICIJ）公布的“潘朵拉文檔”（Pandora Papers）調查報告顯示：俄羅斯總統普京為情婦克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）在摩納哥買了400萬的豪宅。普京的其他好幾個親屬也被提到。

科特迪瓦新總理帕特里克·阿奇(Patrick Achi)否認了在巴哈馬 Bahamas擁有公司的指控。捷克總理安德烈·巴比斯(Andrej Babis)10月4日表示：我從來沒有做過任何違法或錯誤的事情” 。“潘朵拉文檔”說：他為一個空殼工公司投入了2200百萬美金，在法國南部買了一棟大房子。2021年捷克立法選舉將於2021年10月8日和9日舉行。捷克總理表示：國際調查記者聯盟披露的消息為的是在詆毀他的信譽。

根據潘多拉文檔的披露：厄瓜多爾總統吉列爾莫·拉索(GuillermoLasso)在美國中西部南達科他州（South Dakota －SD）將資金存入兩個信託機構。而拉索駁斥道： “我的所有收入都已申報，我已經在厄瓜多爾繳納了所有的稅款，使我成為該國個人的主要納稅人之一”。

該消息還披露說：剛果總統薩蘇·恩格索(Denis Sassou Nguesso)在在英屬維爾京群島擁有一家離岸公司近二十年；而加蓬總統邦戈在 2000 年代末控制了那裡的兩家離岸公司。

總的來說，國際調查記者聯盟調查的離岸資產與 336 名高管和政治家之間建立了聯繫，他們創建了近 1,000 家公司，其中三分之二以上位於英屬維爾京群島。

歐盟委員會主席馮德萊恩4日表示，這些做法“完全不能接受”，歐盟必須在這個問題上“做更多的工作”。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr zelensky）總以廉潔自居。但“潘朵拉文檔”說：烏克蘭總統從 2012 年起建立了一個離岸公司網絡，該網絡特別用於在倫敦購買三處豪華房產。

國際調查記者聯盟的成員包括160名記者，遍佈全球60多個國家，協作進行深度調查報道。

美國的公共誠信中心(Center for Public Integrity) 為拓展國際調查報道，在1997年成立了國際調查記者聯盟，專註如跨境犯罪、官商貪污，權力腐敗等國際問題。ICIJ背靠公共誠信中心，結合數據新聞、公開資料和法律等專家意見，與全球記者分享最新資源和前沿報道技巧。

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