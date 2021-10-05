今年諾貝爾文學獎會是西方以外的人得獎嗎？

繼中國作家莫言2012年獲得諾貝爾文學獎後，這頂桂冠近10年都落在西方人頭上，今年是否會令人耳目一新？瑞典學院將於7日揭曉得主，全球都關注他們如何實現多元性承諾。相關中國，中國的殘雪、閻連科、廖亦武都曾被提到有獲獎希望。瑞典學院的諾貝爾獎委員會有5名成員，任期3年，負責蒐集並討論各方提名人選，然後向另外13名學院成員呈交5名入選者名單。經討論後，這18名成員會於10月初投票決定得主。

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據中央社今天報道稱，繼中國作家莫言2012年獲得諾貝爾文學獎後，這頂桂冠近10年都落在西方人頭上，全球都關注他們如何實現多元性承諾。瑞典學院（Swedish Academy）於2018年捲入性騷擾醜聞，導致那年諾貝爾文學獎延後頒發，之後也不斷因男性和以歐洲為中心的作家較獲青睞而飽受抨擊。

瑞典學院兩年前承諾採行新標準，要讓諾貝爾文學獎的觸角更廣、更重視性別平等。在那之後，有兩名女性獲獎，分別是2018年的波蘭小說家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）和2020年的美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）。

但2019年得主奧地利作家彼得．漢德克（Peter Handke）就引發爭議。他支持塞爾維亞的立場擴及塞爾維亞前總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic），這名卸任領袖曾因涉及種族滅絕而受審，逝於2006年。

此外，瑞典學院承諾給予不同地域的作家更多關注，目前也未實現。上一名來自歐美以外的得獎者是中國的莫言，已經是9年前的事。

瑞典大報“每日新聞”（Dagens Nyheter）上周末問道：“是諾貝爾文學獎該清醒清醒的時候了？”外界很難理解瑞典學院的喜好。過去50年來，諾貝爾文學獎的提名和討論過程一直是在保密中進行；但這阻止不了文壇熱烈猜測誰會是下一名得主。

據瑞典諾斯德出版社（Norstedts）文學總監巴文傑（Hakan Bravinger）告訴法新社：“他們意識到自己必須非常低調，非常保密，因為這會讓這座獎更神祕，更令人興奮。”巴文傑個人今年最看好加拿大作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）獲獎。

瑞典學院的諾貝爾獎委員會有5名成員，任期3年，負責蒐集並討論各方提名人選，然後向另外13名學院成員呈交5名入選者名單。經討論後，這18名成員會於10月初投票決定得主。

瑞典“每日新聞”文評藤特（Jonas Thente）說：“我相信他們真的想從過去忽視的地區發掘人才。”藤特猜想瑞典學院可能會選擇匈牙利作家納達斯（Peter Nadas）為今年的得主。藤特個人希望尼日利亞小說家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）以她的“跨文化經歷”作品獲獎，但也坦承44歲的阿迪契要得諾貝爾獎“可能還太年輕”。

歷來諾貝爾文學獎最年輕得主是英國作家吉卜林（Rudyard Kipling），他於1907年得獎時才41歲。

優秀的非西方作家所在多有，肯尼亞的提恩戈（Ngugi wa Thiong\'o）、索馬里的法拉（Nuruddin Farah）和莫桑比克的科托（Mia Couto）就一直是各界猜測的熱門人選。韓國詩人高銀在捲入性醜聞後，光環可能已淡去，但印度的塞斯（Vikram Seth）和中國的殘雪、閻連科、廖亦武都曾被提到有獲獎希望。西方強國都已有多名得主，以法國15人最多。而全球人口最多的中國和印度，目前僅各有一名作家獲獎。2000年得主高行健雖出生於江西，但獲獎時已是法國公民。

除了非洲、亞洲之外，加勒比海國家安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）作家金凱（Jamaica Kincaid）和法屬瓜德羅普（Guadeloupe）作家康得（Maryse Conde）也常被提及。若這兩人之一中選，將是自1993年美國作家莫里森（Toni Morrison）以來，又有非裔女作家獲獎。敘利亞詩人阿多尼斯（Adonis）和日本的村上春樹長年是賭盤上的紅人，卻一直未得瑞典學院垂青。他們的書迷擔心這兩位文人會步上美國作家羅斯（Philip Roth）等人的後塵，直至辭世都得不到獎。

至於法國暢銷作家韋勒貝克（Michel Houellebecq），他的煽動性風格和個性或許不符瑞典學院的口味，但前述彼得．漢德克的例子證明，如果瑞典學院認為整體作品值得認可，掀起文壇爭論也在所不惜。

中央社指，據藤特說：“可能有人以為瑞典學院會想避開醜聞，但這隻證明了諾貝爾文學獎從未如此難以預測。”