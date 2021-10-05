“潘多拉文件”：瑞士金融顧問的不良行徑

國際調查記者同盟(ICIJ)公開了1190萬份文件的內容，這些避稅港文件涉及多國政要及其他名人的財務資料。避稅港連接了眾多國家的金融顧問和銀行，共同將資產轉移到世界各地。“潘多拉文件”曝光瑞士金融顧問的不良行徑。不過至此，瑞士立法人仍拒絕將反洗錢法律條款應用於律師和顧問。

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據瑞士新聞報道說，“潘多拉文件”(Pandora Papers)是新近泄露的一組秘密文件，它再次暴露了瑞士律師、會計師與顧問在管理權貴客戶財富方面所扮演的角色。

被泄露的文件包含了巨額資金如何通過不透明的金融機構在全世界-包括瑞士-流通的細節。舉例來說，瑞士中部的一位律師替外國權貴管理着60多個“郵箱公司”，這些人當中就有阿塞拜疆總統。

該報道稱，據國際調查記者同盟透露，這些文件提及90多名瑞士顧問，其中26名向那些被反洗錢調查機構調查的客戶提供服務。

雖然“潘多拉文件”還未證實任何犯罪行徑，但此前的“巴拿馬文件”等泄露文件都曾引發法庭指控。

近年來瑞士各銀行已被迫嚴加管理，上報可疑的金融交易，但將此類要求延伸至金融顧問的努力都遭到否決。

瑞士新聞說，今年年初，儘管反洗錢金融行動特別工作組(FATF)和各非政府組織不斷施壓，瑞士立法人仍拒絕將反洗錢法律條款應用於律師和顧問。