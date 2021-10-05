美德意學者獲今年諾貝爾物理學獎 研究地球暖化、複雜系統

2021年諾貝爾獎物理學獎由美籍日裔學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼及意大利學者帕里西共享殊榮。

2021年諾貝爾獎今天頒發物理學獎，由美籍日裔學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼（Klaus Hasselmann）及意大利學者帕里西（Giorgio Parisi）共享殊榮。

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據中央社今天報道說，2021年諾貝爾獎物理學獎由美籍日裔學者真鍋淑郎、德國科學家哈斯曼及意大利學者帕里西共享殊榮。

真鍋淑郎與哈斯曼因為對地球暖化的研究，建立可預測的物理模型，幫助人類了解地球氣候以及人類如何影響它而獲獎。帕里西則因對複雜系統（complex system）理論革命性發現而獲得肯定。

去年諾貝爾物理學獎得主為英國科學家潘羅斯（Roger Penrose）、德國學者根策爾（Reinhard Genzel）及美國科學家吉茲（Andrea Ghez）。他們因為關於黑洞的研究發現而獲獎。

諾貝爾獎是依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設，1901年開始頒發，今年是120周年。諾貝爾獎頒給得主1枚金質獎章及1000萬瑞典克朗（約新台幣3184萬元）獎金。

受新冠病毒疫情影響，諾貝爾獎連續第2年取消於瑞典首都斯德哥爾摩舉行現場頒獎典禮，改為電視和網絡直播得主在各國領獎。

中央社說，醫學獎得主於昨天率先出爐，在今天公布物理學獎得主後，明天將宣布化學獎得主，萬眾矚目的文學獎及和平獎將於7日和8日公布，瑞典央行創設的經濟學獎則要等到11日才會揭曉。