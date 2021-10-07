舊酒還是新人？今年諾貝爾文學獎得主將在斯德哥爾摩揭曉

諾貝爾文學獎歷來是西方的獎項，今年國際最負盛名的這項文學獎將頒給亞洲還是非洲呢？法新社採訪的評論家們提到了多為作家，肯尼亞作家恩古吉-瓦-提昂戈，印度作家人維克拉姆-塞斯、中國作家閻連科和廖亦武、索馬里的納努丁-法拉赫、莫桑比克作家米亞-科托或是尼日利亞作家奇瑪曼達-恩戈茲-阿迪契。 謎底今天將在斯德哥爾摩揭曉，而此前說的要擴大候選作家範圍的承諾到目前為止並沒做到。

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世界各地的文學愛好者和出版商翹首期盼的諾獎年度獲獎者的名字，今天下午當地時間1點左右，在瑞典學院所在地，兩百周年紀念宮的鍍金屋頂下揭開謎底。

不過長期以來，獲獎者的典型形象還是相當容易確定的：男性，西方人，主要是歐洲人；不是最暢銷書的作家，通常相對匿名；作品是用瑞典語撰寫或已經被譯成瑞典文。

自諾獎設立以來，117名文學獎獲得者中，80%以上的獲獎者是歐洲或北美人，男性獲獎者101名，女性獲獎者16名。

雖然評委們長期以來強調作家的國籍對他們來說並不重要。但諾獎委員會主席安德斯-奧爾森2019年秋曾說 "以前，我們對文學的看法是以歐洲為中心的，現在我們把目光投向全世界"。

自此開始，部分新規則已經實現。2018和去年的文學獎就是由兩位女作家獲得。 自2012年中國作家莫言諾獎折桂以來，文學獎只有歐洲人或北美人加冕，大膽之處反而在於不拘一格，如2016年獲獎的鮑勃-迪倫大爆冷門。

然而，競爭仍然存在：法新社採訪的評論家們提到了多為作家，肯尼亞作家恩古吉-瓦-提昂戈，印度作家人維克拉姆-塞斯、中國作家閻連科和廖亦武、索馬里的納努丁-法拉赫、莫桑比克作家米亞-科托或是尼日利亞作家奇瑪曼達-恩戈茲-阿迪契。

安德斯-奧爾森本周向美國《新共和》雜誌謹慎地重申，"文學價值 "仍然是 獲獎"絕對和唯一的標準"。

日本的村上春樹和敘利亞的阿多尼斯，雖然總被提名但從未獲獎，他們仍有機會。

諾貝爾獎獲獎名單將繼續在奧斯陸揭曉，周五是和平獎得主，下周一的經濟獎將是最後一項。