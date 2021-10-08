聯合國秘書長：新聞自由至關重要 俄得獎人：獻給捍衛言論自由犧牲者

挪威諾貝爾委員會10月8日宣布，將2021年諾貝爾和平獎授予瑪麗亞•雷沙（Maria Ressa）和德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov），以表彰二人作出的貢獻。聯合國秘書長古特雷斯當天通過推文在向他們表達祝賀時強調，新聞自由對和平、正義和人權至關重要。

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諾貝爾獎周五通過官方推特宣布，“挪威諾貝爾委員會決定將2021年諾貝爾和平獎授予瑪麗亞•雷沙和德米特里•穆拉托夫，以表彰他們為保障言論自由所做的努力，而言論自由是民主和持久和平的前提條件。”瑪麗亞•雷沙是菲律賓社交網絡新聞媒體《拉普勒》(Rappler)創辦人，而穆拉托夫是俄羅斯最大獨立報《新報》（Novaja Gazeta）的總編輯。

迄今，獨立報紙《新報》的報社中有６名員工被殺害或離奇死亡，包括寫了關於車臣戰爭的揭露性文章的著名俄羅斯女記者安娜·波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaja）。

就這一消息，古特雷斯通過推特表示，“祝賀瑪麗亞•雷沙和德米特里•穆拉托夫獲得諾貝爾和平獎。”他稱，“這一認可提醒我們，如果一個社會沒有能夠調查不法行為、向權力說真話的記者，這個社會便不可能有自由。”古特雷斯強調，“新聞自由對和平、正義和人權至關重要”。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）在所發表的聲明中說，將諾貝爾和平獎授予雷沙和穆拉托夫是對記者在最困難情況下工作的承認。去年，針對記者的攻擊有增無減。

聯合國駐日內瓦辦事處新聞發言人維爾盧奇（Alessandra Vellucci）表示，聯合國秘書長一再呼籲將新聞自由作為民主的重要工具，言論自由是民主和持久和平的先決條件。

2020 年，世界糧食計畫署因其“在衝突地區與饑餓作鬥爭並改善和平條件的努力”而榮獲諾貝爾和平獎。糧食計畫署執行主任大衛·比斯利（David Beasley）在所發表的一項聲明中稱，“這一獎項是對雷沙和穆拉托夫在促進和平方面所發揮的重要作用的一種崇高認可。作為2020年諾貝爾和平獎得主，糧食計畫署很高興將火炬傳遞下去”。他堅信今天世界對和平的需求和一年前一樣迫切。

聯合國教科文組織在發表的推文中讚揚雷沙和穆拉托夫為維護言論自由所做的努力。聲明強調，“沒有新聞自由就沒有民主。沒有對權力說真話的記者，就沒有新聞自由。”

俄媒“塔斯社”（TASS）引述穆拉托夫的話表示，“我不能承擔所有的功勞。這要感謝《新報》和那些在捍衛人們的言論自由權時犧牲的人。”在《拉普勒》的一次直播中，雷沙說，她得知消息後“處於震驚之中”。

她說，“這表明，諾貝爾和平獎委員會意識到，一個沒有事實的世界意味着一個沒有真理和信任的世界。”雷沙說，將諾貝爾和平獎頒給記者們證明了“沒有事實，一切皆無可能。”