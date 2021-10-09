菲律賓諾貝爾和平獎得主：獎項獻給全球所有新聞工作者

2021年諾貝爾和平獎得主之一的菲律賓社交網絡新聞媒體《拉普勒》(Rappler)的創辦人瑪麗亞•雷沙（Maria Ressa）10月9日表示，這個獎項要獻給“世界各地的所有新聞工作者”。她誓言會繼續為媒體自由奮鬥。該獎今年的另一名得主，俄羅斯最大獨立報《新報》（Novaja Gazeta）的總編輯德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov）8日稱，“我不能承擔所有的功勞。這要感謝《新報》和那些在捍衛人們的言論自由權時犧牲的人。”

廣告 繼續瀏覽後續

雷沙和《拉普勒》平台長期以報道和監督菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府的政策聞名。她接受法新社採訪時說，“這真的是為了全世界所有新聞工作者”。雷沙說，“我們在許多方面都需要幫忙…新聞工作者現在碰到的困難與危險增加許多。”

菲律賓新聞團體和人權活動家稱讚雷沙的獲獎是在一個被列為世界上對記者最危險的國家中的“勝利”。自2016年杜特爾特上台以來，雷薩和《拉普勒》經歷了新聞自由倡導者所說的一系列刑事指控、調查和在線攻擊的折磨。杜特爾特抨擊《拉普勒》為“假新聞機構”，而雷沙則是網上辱罵水軍的目標。

現年58歲的雷沙說，她希望這個獎項能夠為她和菲律賓的其他記者提供一個保護傘，讓他們免受人身攻擊和網絡威脅。她說，“這種‘我們對抗他們’的氛圍並非記者創造，而是那些想要分化社會的掌權者造成。”她形容這次獲獎就像是“一劑腎上腺素”，希望能激勵同業無所畏懼從事新聞工作。

《拉普勒》是發布杜特爾特執政下菲律賓當局反毒品運動中令人震驚的殺戮圖片，並質疑其法律依據的相關媒體之一。國際刑事法院的法官已經授權對這場血腥運動中可能發生的“反人類罪”進行全面調查。

菲律賓其他媒體也受到了杜特爾特的指責，包括《菲律賓每日問詢者報》和菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN，後者去年因營業執照到期換照未過，遭到斷訊。

雷沙表示，《拉普勒》的獨立性意味着它可以反擊打壓。她說，“我們沒有其他業務需要保護......因此，我們很容易進行反擊。”雷沙說，針對她包括逃稅在內的七起法律案件仍在法院審理中，這是“可笑的”，她決心要贏。雷沙正在保釋中，等待對去年一起網絡誹謗案的定罪提出上訴，為此她將面臨長達6年的監禁。另外兩起網絡誹謗案在今年早些時候被當地法院駁回。

雷沙說，“如果我允許我的情緒和頭腦中的恐懼支配我們的反應，這種濫用權力的做法就會奏效--最大的挑戰始終是戰勝你的恐懼。”她說，“無畏並不意味着不害怕，它只是意味着知道如何處理你的恐懼。”

俄羅斯“塔斯社”周五在挪威諾貝爾委員會頒獎後引述穆拉托夫的話說，“我不能承擔所有的功勞。這要感謝《新報》和那些在捍衛人們的言論自由權時犧牲的人。”

迄今，《新報》報社中有６名員工被殺害或離奇死亡，包括寫了關於車臣戰爭的揭露性文章的著名俄羅斯女記者安娜·波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaja）。