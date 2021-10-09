身陷竄改報告門 IMF即將決定總裁格奧爾基耶娃去留

自華盛頓方面消息，國際貨幣基金組織（IMF）10月8日表示，將“很快”決定被指曾為中國修改報告數據的該組織總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）的去留。近日的一份調查報告指，格奧爾基耶娃2017年在擔任世界銀行首席執行官期間曾對職員施加不當壓力，要求在世銀旗艦報告《營商環境報告》中修改數據以對中國有利。該指控則遭到了她本人否認。

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IMF執行董事會在周五的會議後表示，在評估該案件方面取得了“重大進展”，但同意“要求提供更多的澄清細節，以便很快結束對該問題的審議。”現年68歲的保加利亞人格奧爾基耶娃於周四表示，她希望能“迅速解決”該案件。IMF執行董事會正在審查由威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）上個月公布的一項調查，該調查發現，在擔任世界銀行首席執行官期間，格奧爾基耶娃曾向工作人員施壓以改變版備受關注的《2018年營商環境報告》中對中國有利的數據的高層官員之一。

在周五晚間發布的聲明中，IMF一位發言人表示執行董事會已經推進了對情況的“全面、客觀和及時的評估”，但尚未完成調查。聲明稱，“作為其正在進行的審查的一部分，IMF執行董事會今天舉行會議，討論威凱平和而德律師事務所對世界銀行《2018年營商環境報告》的調查所提出的事項。執行董事會此前已就此事與威凱平和而德律師事務的代表，以及總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃舉行了會議。”

聲明表示，“執行委員會仍然致力於進行徹底、客觀和及時的審查。雖然執行局在評估方面取得了重大進展，但它在今天的會議上同意要求提供更多的澄清細節，以便很快結束對該事項的審議。”據了解，格奧爾基耶娃本周曾在IMF董事會上發言。她一再否認報告的結論，並在周四公布了她的律師給董事會的一封信，反對威凱平和而德律師事務所的調查結果，以及她對24名董事會成員的12頁的證詞。

威凱平和而德律師事務所的調查報告指出，格奧爾基耶娃和創立《營商環境報告》的保加利亞籍前世行經濟學家詹思敏（Simeon Djankov），及前世界銀行行長金墉的辦公室施壓職員操弄數據，以讓中國在《2018年營商環境報告》中投資環境的全球排名從85位上升到78位。據稱，其動機是為了幫助贏得北京對世行管理層謀求的一個重大增加註資行動予以支持。

據法新社報導，一位接近此事的消息人士在不願透露姓名的情況下說，IMF執行董事會可能在周六再次開會。這位消息人士補充說，格奧爾基耶娃已經贏得了法國和其他歐洲國家的支持。據兩位了解情況的消息人士稱，作為IMF的重要成員，美國尚未就這一爭議表明其立場。目前時間是關鍵問題，因為IMF和世界銀行的秋季會議將於周一開始。