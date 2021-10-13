美國召集峰會聚焦勒贖軟件攻擊 30國與會

召集約30個國家於今明兩天一同開會，以強化對抗勒贖軟件的國際作戰，但俄羅斯未獲邀請。參與今明兩天視訊會議的國家和組織，包括英國、澳大利亞、印度、日本、法國、德國、韓國、歐洲聯盟（EU）、以色列、肯尼亞、墨西哥、加拿大、巴西、烏克蘭、愛爾蘭、南非、阿拉伯聯合酋長國、保加利亞、愛沙尼亞、多米尼加共和國、新西蘭、新加坡等。

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據中央社今天報道稱，據一名白宮高官表示，華府召集約30個國家於今明兩天一同開會，以強化對抗勒贖軟件的國際作戰，但俄羅斯未獲邀請。

在勒贖軟件攻擊中，駭客會挾持數據或網絡，以換得加密貨幣贖金。美國曾遭受一系列相關攻擊，特別是在今年上半年。法新社說，雖然莫斯科政府否認有關，但西方國家經常把矛頭指向說俄語或是在俄國境內運作的駭客集團。路透社則引述民間網絡安全專家指出，許多勒贖軟件集團的運作地點為烏克蘭和俄國。一些美國官員和分析家宣稱，俄國勒贖軟件集團是在克里姆林宮默許下運作，但不受俄國政府直接控制。

根據白宮高官，相關討論將環繞4大主題：建立抵抗勒贖攻擊的韌性、加密貨幣在洗白贖金的角色、執法與司法行動，還有外交行動等。

這名官員說：“我們開始遞出邀請時，（各國）極為渴望參與、學習、幫助他國累積能力。”被問及莫斯科為何缺席，這名消息人士表示：“我們沒邀請俄國人參與的原因很多。”但他也提到，華府已就此議題與莫斯科另行建立溝通管道。

美國總統拜登（Joe Biden）7月與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話時，曾要求普京“採取行動”對抗在俄國運作的勒贖軟件集團。

據白宮官員說，華府與莫斯科已建立一個專家小組進行“坦率和專業的交流”，“我們已看到俄國政府採取一些作為，並期待看到後續行動”。但根據美聯社，目前還不清楚普京政府採取了什麼作為。俄國不會引渡本國公民，美國聯邦調查局（FBI）副局長阿巴特（Paul Abbate）上月也在安全論壇上說，他沒看到俄國政府採取動作打擊勒贖軟件行為人的跡象。預料美國主管政治事務的國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）本周訪問莫斯科，與俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）會談時，將討論到這項議題。

據該報道，根據美國政府數據，2020年全球因勒贖軟件支付的贖金超過4億美元，2021年第一季則超過8100萬美元。