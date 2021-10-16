賴斯指北京利用台灣親中勢力 朱立倫譴責民進黨告“黑狀”

美國前國務卿萊斯14日以9月台灣立法院爆發肢體衝突為例，懷疑是中國遙控台灣內部親中勢力所為。朱立倫對此表示，這是綠營向美方政治人物提供錯誤訊息，給台灣反對勢力貼上“親中賣台”標籤。民進黨回應要國民黨拿出實際行動撕掉親中標籤。

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據中央社今天報道稱，國民黨主席朱立倫今天說，綠營向美方政治人物提供錯誤訊息，將台灣反對勢力貼上“親中賣台”標籤。民進黨晚間表示，朱立倫是對號入座“親中勢力”的指控，也盼國民黨用實際行動撕掉親中標籤。

美國前國務卿萊斯14日以9月台灣立法院爆發肢體衝突為例，懷疑是中國遙控台灣內部親中勢力所為。朱立倫對此表示，這是綠營向美方政治人物提供錯誤訊息，給台灣反對勢力貼上“親中賣台”標籤。

民進黨發言人謝佩芬晚間對中央社記者表示，朱立倫不去思考為何國民黨的作為會讓國際留下“親中勢力”形象，反而對號入座，還指控民進黨操縱民主國家政要言論，“難道這樣誣陷美國政要，就是朱立倫上任後自稱要‘親美和中’的手段嗎？”她說，國民黨立法院黨團“亂鬥藍”的表現眾人可見，包括過去曾杯葛潛艦軍購預算達69次、多名藍委提案凍結潛艦國造預算，難怪會被外界認為是扯台灣防衛實力的後腿。

據謝佩芬表示，民進黨呼籲，朝野政黨應該一致團結對外，用有建設性的態度來推動國會審議，如此才是國家之福，全民之幸；也希望國民黨能用實際行動，支持政府用於國防的預算，撕掉親中標籤。