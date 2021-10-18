中國否認試射高超音速導彈 美防長：密切關注中國軍備發展

中國外交部發言人趙立堅在周一的例行記者會上回應稱，中方早前曾測試一個航天器，而不是英國《金融時報》報導中提到的高超音速導彈。正在訪問格魯吉亞的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）當天告訴媒體稱，華盛頓正在密切關注中國先進武器系統的發展，但拒絕就相關報導發表評論。

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《金融時報》上周六獨家引用了五個匿名的消息來源說，中國軍方發射了一枚運載高超音速滑翔飛行器的火箭，該飛行器在低軌道空間飛行，繞地球一周，然後向目標巡航，但卻沒有擊中目標，偏離距離大約32公里。報導援引知情人士的話稱，“此次試驗表明，中國在高超音速武器方面取得了驚人的進步，而且比美國官員意識到的要先進得多 。”

對此，趙立堅回應稱，“據了解，此次試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術。這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式，世界上有多家公司都開展了類似試驗。”他稱，“航天器返回前分離的是航天器配套裝置，將在隕落大氣層的過程中燒毀解體，落於公海海域。中國將和世界各國一道，為和平利用空間、造福人類共同努力。”

面對記者追問，趙立堅強調，“我剛才說了，這不是導彈，而是一個航天器。”同樣就這一引起國際高度關注的消息，奧斯汀周一在走訪格魯吉亞首都第比利斯時向記者答覆指，“謝謝你的提問，但我不打算對這些具體的報告發表評論”。

奧斯汀稱，“我可以告訴你的是，我們密切關注中國的軍備和先進能力的發展，以及只會加劇該地區緊張局勢的系統。你們之前聽到我說，中國是一個挑戰，我們將繼續關注這個問題。”