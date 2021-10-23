主席坦言：COP26要成功 難度超越巴黎峰會

主持聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的英國部會大臣夏瑪今天警告，這場峰會若要取得成功，“肯定比2015年巴黎峰會更加困難”。

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10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26會議是自巴黎峰會以來規模最大的氣候會議，預計將有120多位各國領袖和約2.5萬名代表出席，一般認為，這項會議是制定全球減排目標以減緩暖化的關鍵。

法新社報導，主持COP26的英國商業、能源和產業戰略大臣夏瑪（Alok Sharma）告訴《衛報》（Guardian），要讓近200個國家做出減排承諾，將全球升溫幅度控制在較前工業化時代高出攝氏2度以內，最好是少於攝氏1.5度，是一項艱鉅的任務。

夏瑪表示，“我們想在格拉斯哥達成的目標實際上非常困難，巴黎峰會的成果很了不起，但許多詳細規定仍待制定。”

他形容，這情況就像“我們的考試卷已經寫到了最後，前面最困難的題目先空著，偏偏考試時間就快結束了。就許多層面看來，這次（若要達成具體協議）絕對比巴黎峰會更加困難。”

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）都不會出席今年的COP26，導致困難度更高。

巴黎氣候協議雖有多達197國簽署，不過一般認為，與會各國的“國家自訂貢獻（Nationally Determined Contributions, NDCs，指為實行協議而制定的國家計畫）並不足夠。COP26的談判重點之一，正是提高國家自訂貢獻的標準。

夏瑪說：“我們想提醒出席國家，如果你們的NDC不夠好，你們就必須重回談判桌。”

全球最大排放國中國與西方關係不睦，可能影響會中達成協議。夏瑪呼籲中國提出自己的NDC，他說，“他們7月簽署我們在那不勒斯（Naples）談出的公報，同意所有G20國家須在COP26峰會前提高NDC目標。我要提醒他們，必需兌現這項承諾。”