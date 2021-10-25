沙特前情報官員指控王儲撒勒曼針對他發動攻擊

目前流亡在外的沙特阿拉伯前情報官員，24日指控王儲撒勒曼針對他發動攻擊，並首度公開請求拜登政府幫忙，讓他被關在沙特阿拉伯獄中的子女能獲釋。目前定居加拿大的賈布里，2019年8月向美國法院遞交長達107頁的訴狀，指控王儲沙爾曼2018年10月“指派”一個“打擊小組”刺殺他，但加拿大當局阻撓了這項計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，賈布里在逃離沙特阿拉伯後的首次受訪中表示，王儲撒勒曼“沒有同理心”，並補充道，36歲的王儲沙爾曼，對沙特阿拉伯人民、美國人，及全球其他地方的人來說，都是個威脅。

賈布里過去是另一名王室成員納衣夫王子長期的助手， 他的工作包括幫忙整頓沙特阿拉伯的情報和反恐行動。

納衣夫原本是王位繼承人之一，但他繼承的權力在2017年的宮廷政變中，被沙特阿拉伯現在的實質統治者沙爾曼剝奪。

沙特阿拉伯是全球最大的石油輸出國，也是美國的重要盟國。

去年，沙特阿拉伯院以洗錢和圖謀非法逃離沙特阿拉伯的罪名，將賈布里兩名已成年子女關進監牢，但兩人都否認指控。

情緒明顯較為激動的賈布里，在美國哥倫比亞廣播公司 （CBS ）電視節目60分鐘（60 Minutes）中說：“我必須說出來，我在這裡懇求美國民眾和美國當局，協助我讓我的孩子獲釋，並讓他們恢復（正常）生活。”

沙特阿拉伯駐華盛頓大使館並沒有立即對此事做出評論。王儲撒勒曼的律師則駁斥賈布里的指控，並稱王儲沙爾曼身為外國的國家元首，在美國享有司法豁免權。

在賈布里這次發聲的3年多前，出生於沙特阿拉伯，在“華盛頓郵報”撰寫專欄批評王儲撒勒曼的美國作家哈紹吉，在沙特阿拉伯於伊斯坦布爾的領事館遭到殺害並被肢解，此事牽扯到一組和王儲撒勒曼有關的特務。

沙特阿拉伯政府否認王儲撒勒曼有任何的參與。拜登政府雖未直接宣告王儲撒勒曼有罪，但美國情報單位在2月結案的報告中做出結論，稱王儲撒勒曼批准了一項逮捕刺殺哈紹吉的行動。