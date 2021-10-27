巴西參議院建議起訴總統博索納羅

巴西參議院的調查委員會星期三通過報告，建議以違反人道罪等刑事罪名，起訴總統博索納羅，原因是他的防疫政策失當。

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中央社報道，在對巴西防疫政策經過6個月的調查後，這份報告於上週提交給委員會，委員會的11名參議員中有7人同意這份報告的文本。這份報告也要求起訴其他77人，包含及名部長，以及博索納羅的3名子女。

這份將近1200頁的報告也敦促巴西最高法院，讓極右派的博索納羅暫停使用YouTube、推特（Twitter）、臉書（Facebook）、Instagram等社群媒體，因為他不實宣稱新冠疫苗與愛滋病有關。

在經過幾十場氣氛緊張且令人痛心的聽證會後，這份報告認定博索納羅蓄意讓巴西人受到大規模感染，企圖達到群體免疫。

由於博索納羅淡化疫情並忽視專家防疫建議，這份報告呼籲以9項罪名起訴博索納羅。這些罪名包含“違反人道罪”、“瀆職”、“欺騙”及煽動犯罪等。

委員會沒有起訴博索納羅的權力，而巴西檢察總長及眾議院議長都是博索納羅的盟友，不太可能會啟動刑事訴訟或彈劾的程序。

但這份報告再度為博索納羅帶來傷害，他的支持度創歷史新低。目前距離總統大選只剩一年時間，民調數據顯示他可能會輸給對手、左派的前總統魯拉。