格拉斯哥（Glasgow）峰會

拜登：美國將實現承諾達成減排目標

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British Prime Minister Boris Johnson (L) and U.N. Secretary-General Antonio Guterres (R) greet President Joe Biden as he arrives for the COP26 U.N. climate change conference in Glasgow, Scotland, November 1, 2021.
British Prime Minister Boris Johnson (L) and U.N. Secretary-General Antonio Guterres (R) greet President Joe Biden as he arrives for the COP26 U.N. climate change conference in Glasgow, Scotland, November 1, 2021. © Chris Furlong/Getty
作者： 法廣
4 分鐘

美國總統拜登11月1日在氣候高峰會表示，美國將實現承諾，在2030年前把溫室氣體排放量減少到比2005年的水準還少50%至52%，而世界也必須加強協助開發中國家應對氣候變遷問題。拜登表示：“我本不應該道歉的，但我為美國退出巴黎協定並使我們落後於氣候計畫而衷心表示歉意。”

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法新社記者表示：為實現《巴黎協定》的目標，到本世紀末將氣溫上升幅度限制在1.5攝氏度以內。拜登此次參加格拉斯哥會議再次重申美國加入到應對氣候變化的《巴黎協定》中，意義深遠。

 

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）在蘇格蘭格拉斯哥揭幕後，世界各國領袖1日陸續就對抗氣候暖化發表談話，拜登指出：“如今我們仍做得不夠。”他強調，已開發國家必須協助開發中國家。拜登還表示：應對氣候變化是經濟發展“難以置信的機會” 。

拜登表示，世界必須大有作為以遏止氣候危機，而這些努力也應被視為世界所有經濟體的契機。他說：“災難日增之際，我想也有驚人的機會，不只是對美國，對我們全都是如此。”

中國國家主席習近平未出席會議，據新華社報導，他發表書面致辭，呼籲各方強化行動，攜手應對氣候變化挑戰。他也敦促已開發國家不僅自己要做得更多，還要為發展中國家做得更好提供支持。

克里姆林宮1日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將在峰會發表預錄訊息，但這個全球第4大溫室氣體排放國的領袖，並無在峰會上即時致詞的安排。

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