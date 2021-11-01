拜登：美國將實現承諾達成減排目標

美國總統拜登11月1日在氣候高峰會表示，美國將實現承諾，在2030年前把溫室氣體排放量減少到比2005年的水準還少50%至52%，而世界也必須加強協助開發中國家應對氣候變遷問題。拜登表示：“我本不應該道歉的，但我為美國退出巴黎協定並使我們落後於氣候計畫而衷心表示歉意。”

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法新社記者表示：為實現《巴黎協定》的目標，到本世紀末將氣溫上升幅度限制在1.5攝氏度以內。拜登此次參加格拉斯哥會議再次重申美國加入到應對氣候變化的《巴黎協定》中，意義深遠。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）在蘇格蘭格拉斯哥揭幕後，世界各國領袖1日陸續就對抗氣候暖化發表談話，拜登指出：“如今我們仍做得不夠。”他強調，已開發國家必須協助開發中國家。拜登還表示：應對氣候變化是經濟發展“難以置信的機會” 。

拜登表示，世界必須大有作為以遏止氣候危機，而這些努力也應被視為世界所有經濟體的契機。他說：“災難日增之際，我想也有驚人的機會，不只是對美國，對我們全都是如此。”

中國國家主席習近平未出席會議，據新華社報導，他發表書面致辭，呼籲各方強化行動，攜手應對氣候變化挑戰。他也敦促已開發國家不僅自己要做得更多，還要為發展中國家做得更好提供支持。

克里姆林宮1日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將在峰會發表預錄訊息，但這個全球第4大溫室氣體排放國的領袖，並無在峰會上即時致詞的安排。