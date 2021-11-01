沙利文：美中關係不妨礙中國履行自身氣候責任

美國國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）11月1日在乘坐“空軍一號”總統專機前往參加格拉斯哥聯合國氣候變化大會時表示，中國“是一個擁有大量資源和能力的大國，他們完全有能力履行自己的責任；這取決於他們是否這樣做。”

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在蘇格蘭格拉斯哥舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會（COP26）於10月31日至11月12日召開。聯合國下屬的世界氣象組織在大會召開首日發布《2021年全球氣候狀況》臨時報告，就今年頭9個月的氣候信息與數據進行了分析。報告指出，過去七年是有氣象記錄以來最熱的七年。 數據顯示，2020年全球溫室氣體濃度已達到新高，二氧化碳、甲烷和氧化亞氮的濃度分別比工業化前高出149%、262%和123%，而這種增長在2021年仍在繼續。

與此同時，全球海平面自2013年以來加速升高，並在2021年創下新的記錄。海洋正因溫室氣體濃度的升高而不斷酸化。該報告特彆強調了氣候變化對糧食安全、流離失所者以及生態系統等社會經濟問題的影響。報告指出，聯合國2030年可持續發展目標進程正因此放緩。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在視頻致辭中表示，“從海洋深處到高山之巔，從冰川融化到極端天氣，全球的生態系統和所有社區都在遭受破壞。COP26大會必須成為人類和地球的轉折點。”

沙利文周一在抵達格拉斯哥前就應對氣候問題向隨行媒體表示，“在格拉斯哥舉行的COP26大會不是關於一些新的氣候變化協議--我們有協議；是《巴黎協定》”。他說，“（COP26大會）是關於使《巴黎氣候協定》成為現實，實際通過行動達到所需的雄心水平，以實際達到在巴黎制定的目標。”他談到，“當我們今年開始（執政）的時候，2021年，我們還遠遠沒有接近（《巴黎協定》將全球升溫限制在1.5 ℃的目標）。甚至沒有接近。你基本上有幾個國家，幾個實體已經制定了必要的國家確定的貢獻，以做到這一點。”

沙利文稱，“部分歸功於美國的關鍵作用和美國的領導力，特別是拜登總統的地球日峰會，我們在今年的努力中獲得了真正的能量。因此，我們進入COP大會時，世界上大約有65%的經濟符合1.5 ℃的承諾。”他補充說，“但仍有一些明顯的離群值（outliers）。其中一個重要的離群值是中國，其不會以領導人級別出席COP26大會，但我們相信，隨着我們的前進，（中國）有義務加強更大的目標。我們將繼續在這方面施加壓力。還有其他國家也是如此。”

隨後的提問環節中，記者問，“美國和中國之間的緊張關係是如何影響氣候變化方面的合作的？你認為美國為什麼沒有能夠推動中國採取你所希望的那種更有力的行動？”沙利文稱，“對於美中關係中的困難框架，我發現有些令人困惑的事情--意思是，中國沒有站出來在氣候問題上盡自己的責任--是有--它是深深的不對稱的。”

沙利文反問說，“對嗎？美國，儘管我們與中國有什麼困難，但正在加緊努力。 我們將在2030年之前實現50%到52%的減排。我們正在履行我們所有的承諾。我們正在履行我們在締約方會議上的承諾。”他接著說，“中國沒有這樣做的事實不是他們可以輕易指着我們說是原因。這是在他們身上。他們是一個擁有大量資源和大量能力的大國，他們完全有能力履行他們的責任；這取決於他們是否這樣做。”

沙利文表示，“而美國和中國之間關係的性質，無論在結構上還是其他方面，都不會阻礙或妨礙他們履行自己的職責。”此前，美國總統拜登在羅馬20國集團峰會結束後舉行記者會的發言中指責中俄就應對氣候變化缺乏承諾。他說，“而人們應該對此感到失望是有原因的。我自己也覺得很失望。”

中國國家主席習近平周一以書面致辭的方式參加了COP26大會。他指出，“當前，氣候變化不利影響日益顯現，全球行動緊迫性持續上升。如何應對氣候變化、推動世界經濟復蘇，是我們面臨的時代課題。”他表示，“中方期待各方強化行動，攜手應對氣候變化挑戰，合力保護人類共同的地球家園。”