減排大突破 20國承諾停止投資海外化石燃料計畫

美國、加拿大等20國4日攜手簽署英國帶頭倡議的宣言，承諾明年底前終止對海外所有未減排化石燃料計畫的直接注資。但中日韓等海外煤炭、油氣計畫的國家卻未加入連署。

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20國集團（G20）10月已同意，將停止提供海外未減排燃煤電廠新的財務支援。4日在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）做出的20國承諾，則是這類聲明首次納入石油和天然氣相關計畫。

這份承諾除了有丹麥、意大利、芬蘭、新西蘭、埃塞俄比亞、哥斯達黎加、贊比亞和馬紹爾群島等國簽署，還加入歐洲投資銀行（European Investment Bank）和東非開發銀行（East African Development Bank）等5個金融開發機構。

連署方在宣言中表示：“我們將在2022年底前停止對國際間未減排的化石燃料產業提供新的直接公共支援。”未減排（unabated）指的是未配備技術來捕捉和吸收自產的二氧化碳排放。

國際能源總署（International Energy Agency，IEA）曾表示，全球若要在2050年之前達成淨零碳排，有必要停止對所有化石燃料供應計畫提供投資。

根據科學家說法，若要讓地球平均氣溫高於工業化前水準限於攝氏1.5度，務必要在上述期限內達到淨零排放，否則全球暖化恐帶來災難性且不可逆的衝擊。

非營利“國際石油變革組織”（Oil Change International）所做的分析顯示，簽署承諾的國家在2016至2020年間，平均每年投資國際化石燃料計畫的金額合計將近180億美元。

這份宣言受到環保團體謹慎歡迎，稱呼這是“歷史性”一步。地球之友（Friends of the Earth US）國際財務計畫經理德安吉里斯（Kate DeAngelis）表示：“去年此時，我無法想像多國會承諾停止提供上百億美元資金支持國際化石燃料計畫。”

不過，沒有亞洲國家加入簽署。尤其是在G20當中，中國、日本和韓國是海外化石燃料計畫最大注資國，且大部分資金是投入油氣計畫；儘管它們已加入G20其餘國家，承諾將停止提供資金給海外燃煤計畫。

德安吉里斯也表示：“儘管這份宣言是令人樂見的進展，但各國尤其是美國必須堅守這些承諾，關閉化石燃料企業的（資金）水龍頭。”