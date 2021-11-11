美國總統拜登與中國國家主席習近平可能於下周舉行視頻峰會

繼美國新聞網站Politico之後，美國有線電視新聞網（CNN）也引述消息人士指出，美國總統拜登與中國國家主席習近平的視頻峰會將於15日召開。美國商業電視頻道CNBC周四還報道說，兩名消息人士透露，中共領導人習近平可能會在下周舉行的兩國首腦視頻會晤上向拜登發出私人邀請，請他在明年2月參加在北京舉行的冬季奧運會。

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美國有線電視新聞網指出，這次視頻峰會將是拜登1月就任美國總統後，首度與習近平舉行峰會。Politico引述的美國官員則透露，會議將在15日晚間舉行。目前美中關係正因台灣、貿易、人權等議題陷入高度緊張。不過美中兩國本週出人意料就氣候議題發表聯合宣言，凸顯在某些領域上兩國仍會合作。

拜登曾希望與習近平舉行面對面峰會，但習近平已近兩年未踏出國門。習近平的邀請對於拜登來說，是一個兩難的選擇。拒絕，可能加劇兩國之間的緊張關係；接受，則會使人們對拜登向外界宣示的民主和人權立場產生質疑。隨着北京冬奧會的逼近，國際上的抵制呼聲日益高漲。人權團體和許多國家的政界人士向國際社會發出呼籲，要求各國通過各種方式拒絕參加，至少不派官方代表參加這次運動會。他們強調，在中共當局對新疆維吾爾人和其他少數民族穆斯林實施“種族滅絕”的系統性迫害、在西藏和香港大規模剝奪民眾的基本人權的時候，世界各國如果參加這次冬奧會將會對北京踐踏人權行為起到鼓勵和縱容的作用。