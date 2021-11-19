新冠病毒疫情：致死超過513萬人

新冠病毒今天國際標準時間11時所統計的疫情情況，報告已經有1.533.286人死亡。感染確診人數為255,488,020人。這兩個數字的統計並不完全，致死人數以及染病人數，可能會更多。

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據法新社今天報道，根據從官方來源彙編的死亡人數，自2019年12月底報告疫情以來，新冠狀病毒大流行已在全球造成至少5,130,627人死亡。已經有超過255,488,020個感染病例被正式確診。

這些數字是基於每個國家的衛生當局的每日報告。他們沒有考慮到某些統計機構在事後所做的修訂，這些修訂的結論是有更多人死亡。世界衛生組織（WHO）甚至估計，考慮到與新冠病毒直接和間接相關的超額死亡率，該大流行病的死亡人數可能比官方記錄的數字高出兩到三倍。

儘管許多國家加強了篩查工作，但仍有相當一部分不太嚴重或無癥狀的病例未被發現。

昨天周四，全世界報告了8,265例新死亡病例和585,392例新病例。

在最新報告中，新死亡人數最多的國家是美國，有1279人新死亡，俄羅斯（1254人）和烏克蘭（725人）。

根據約翰-霍普金斯大學的統計，美國是受影響最嚴重的國家，有768,697人死亡，確診47,531,381例。

在美國之後，受影響最大的國家是巴西，有612,144人死亡，21,989,962例；印度有465,082人死亡（34,489,623例）；墨西哥有291,929人死亡（3,854,994例）；俄羅斯有261,589人死亡（9,257,068例）。

在受影響最嚴重的國家中，秘魯的人均死亡人數最高，每10萬居民中有609人死亡，其次是保加利亞（386）、波斯尼亞（371）、黑山（355）、北馬其頓（355）、匈牙利（338）和捷克共和國（297）。

截至國際標準時間今天周五上午11點，拉丁美洲和加勒比地區有1,533,286人死亡（46,389,734例），歐洲有1,474,959人死亡（80,087,911例），亞洲有887,407人死亡（56,679。 169例），美國和加拿大798,136例死亡（49,289,678例），非洲221,248例死亡（8,575,597例），中東212,465例死亡（14,176,627例），以及大洋洲3,126例死亡（289,305例）。