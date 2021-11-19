6G攻防戰在全球開打 中美競爭激烈

在高速通信標準“5G”邁向商用化的背景下，圍繞新一代的“6G”的攻防已拉開序幕。中國加快技術開發，而美國將加強與歐洲、日本和韓國的技術聯盟。華為技術、韓國三星電子和NTT等各企業顯示出積極態度，原因是6G與虛擬空間、量子、人工智能（AI）和自動駕駛等下一代核心技術密切相關。

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據日本經濟新聞報道說，中美展開6G攻防。專利調查企業網絡創研（cybersoken、東京品川區）和日本經濟新聞社合作調查了與6G相關的9個主要領域的專利申請情況。結果顯示，中國超越4成，佔比最高。

在美國，以谷歌和蘋果等參加的聯盟“Next G Alliance”為核心，主導6G開發。美國拜登政權在日美聯合聲明中提出，兩國將向6G開發投入總額45億美元。相關專利調查也顯示，在天線控制等無線技術領域掌握23％的高通的存在感突出，在美國，半導體企業被認為肩負6G戰略的核心作用。

此外，也出現向韓國靠攏的趨勢，例如美國大型移動運營商威瑞森通信(Verizon)與排在基站份額第5位的三星簽署大型採購合同。美國在摩托羅拉出售終端業務、縮減基礎設施以後，在通信領域的存在感下降，但似乎可以看出希望遏制中國主導權的意圖。

韓國也顯示出存在感。三星與華為並駕齊驅，同時涉足終端和基站兩項業務，還控制半導體等裝置。三星和LG電子已建立6G研究中心。韓國政府提供投入開發費等支持。

而在歐洲，芬蘭諾基亞和瑞典愛立信在基站份額領域與華為並稱3強。2家企業展開合作，推進“Hexa-X”等項目，此外，芬蘭的奧盧大學也很積極，第一時間啟動了理念的確立。

據該報道，日本此前在2G的時候行動過急，經歷了被世界孤立的“孤島”體驗，無法輕易達到世界頂尖水平，最近10年轉向了與歐洲保持步調一致的方針。在6G領域，在日本總務省、大學和NTT的主導下，成立了“超越5G推廣聯盟”。提出了相比5G必要專利，到6G時代翻一番的目標。日本總務省一名官員表示“在一定程度上專註於優勢領域的戰術變得重要”。其代表是NTT。該公司的“IOWN”提出在半導體等之上不採用電子，而是改為光傳輸，藉此降低能源消耗。美國英特爾和索尼集團等海內外企業表示贊同，如果成功實現，有可能成為遊戲規則的改變者。

不僅是這種只採用光的通信，NTT尤其在“MIMO”和被稱為“波束成形”的天線控制領域佔有優勢，能控制基站，形成電波互相融通，以減輕信號擁堵等。

要在沒有延遲的情況下驅動自動駕駛汽車，在6G時代，基站將複雜地形成聯動，基於邊緣計算（edge computing）的超低延遲控制等技術正受到關注。成為焦點的是國際團體。通過名為3GPP的標準化組織和聯合國的專業機構國際電信聯盟（ITU），設備和相關零部件的標準化、使用哪些頻帶的電波等因素將被確定。

“美國將把中國排除在外，不斷拉攏其他國家，但對立的激化最終對任何人都沒好處”，日本情報通信研究機構（NICT）的超越5G研究開發推進團隊負責人寶迫巌如此強調。

日本經濟新聞報道稱，在3G以後，在規格和標準制定方面，具有通過國際團體推進協調的歷史。“即使從成本方面考慮，形成2個標準，對世界整體來說也是不利的”，愛立信日本的首席技術官（CTO）藤岡雅宣表示警惕。在中美對立的背景下，各國和全球企業將不得不做出艱難的判斷。