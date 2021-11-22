俄羅斯再次否認計畫入侵烏克蘭 指責美國嚇唬全世界

針對烏克蘭與其西方盟國有關俄羅斯計畫入侵烏克蘭的指控，俄國對外情報局（SVR）22日予以否認，並指責美國官僚正在嚇唬全世界。

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法新社報道：俄羅斯軍隊近期在烏克蘭邊境集結，引起西方國家關注並發出警訊。華盛頓日前表示，俄羅斯在烏克蘭邊界附近進行 “不尋常”的軍事活動，“確實令人非常擔心”。克里姆林宮21日曾經痛斥美國警告俄羅斯恐入侵烏克蘭的言論“歇斯底里”、“既不合邏輯也不禮貌”。俄國當局22日稍早表示，西方在此問題上領導發起了一場“資訊戰”，目的在使“緊張情勢惡化”。

22日俄羅斯對外情報局向全俄各通訊社發表罕見的聲明說：“美國描述了成群俄羅斯坦克車將踏平烏克蘭各城市的駭人景象，並宣稱他們有一些‘可靠資訊’，顯示俄國有此意圖。”

聲明中說，美國對盟邦發出了“絕對錯誤的消息，指稱我國境內已集結軍隊，準備入侵烏克蘭”；並說，“美國官僚在嚇唬全世界”。

除了批評美國以外，克里姆林宮發言人還暗指烏克蘭可能正在尋求一種透過武力解決自身問題的方法。他說：“有些國家會派遣武裝部隊到他國境內，然後指控我們在自家領土有不尋常的軍事活動，這就是美國。”“這既不合邏輯也不禮貌。”

烏東衝突迄今已奪走1萬3000多條人命。自2014年俄羅斯兼並烏克蘭領土克里米亞後，烏克蘭軍隊一直在與俄羅斯接壤的兩個地區和親俄分離勢力發生激烈衝突。今年初前線暴力事件急增後，俄羅斯便在春季調動10萬軍力集結於烏克蘭邊境，引發衝突急劇升高的疑慮。烏克蘭與其西方盟國指控俄羅斯派遣軍隊和武器支持分離主義分子，莫斯科否認這項說法。

美國國務卿布林肯20日拒絕透露，美國情報單位是否認為俄羅斯總統普京意在從烏克蘭奪取土地。他說：我們不知道普京總統的意圖是什麼，不過我們很清楚以前發生過什麼事。我們知道這套劇本，就是假借烏克蘭或其他國家的一些虛假挑釁，作為俄羅斯一直計畫去做某些事情的借口。

普京18日指責西方正在黑海舉行演習並派遣轟炸機在其邊界附近飛行，“升高”了烏克蘭衝突。