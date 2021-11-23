國際刑警組織第89屆大會今在土耳其開幕 選舉新主席與執委引關注

國際刑警組織第89屆大會星期二（11月23日）開幕，這次歷時3天的會議的一項重要日程就是選舉監督和處理國際刑警組織日常事務的執行委員會委員以及該組織新一屆主席。中國公安部國際合作局副局長、一級督察胡彬郴角逐執委和阿聯酋內政部監察長阿哈姆德∙納瑟∙阿爾-萊希（Ahmed Naser al-Raisi）少將競選主席一職引發外界最大的關切與質疑。

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據美國之音今天報道稱，總部設於法國里昂的國際刑警組織（Interpol）本周將在土耳其伊斯坦布爾舉行第89屆大會。由於大會將選舉新的主席和執委，而中國和阿聯酋這樣人權紀錄不佳的國家也推舉了官方人選，因此引起全球人權團體和西方國會議員的嚴重關切。

國際刑警組織強調該組織不會被用於政治目的，但是批評者認為，如果胡彬郴和阿爾-萊希當選，中阿兩國就可能利用國際刑警組織的全球網絡，不是去追捕毒販、人口走私者、戰爭罪嫌疑人或極端分子嫌疑人，反而去抓捕流亡的異議人士，甚至是國內的政治反對派。

根據中國公安部的信息，中國每年通過國際刑警組織渠道發出協查案件約有3000起，每年發布的“紅色通緝令”也有五六百起。

國際社會長期以來都對某些國家的政府可能濫用國際刑警組織的資源追蹤異議人士存有疑慮。雖然國際刑警組織明文禁止成員國對難民發布“紅色通緝令”，以往還是屢屢發生成員國繞過國際刑警組織的監督，成功對異議人士發布“紅色通緝令”的事例。

許多人權團體以及由不同國家議會不同黨派組成的“對華跨國議會聯盟”（IPAC）日前已經公開發聲，強烈反對將胡彬郴選入國際刑警組織執委會，擔心中國政府藉此向流亡的維吾爾族人發布“紅色通緝令”。

阿聯酋內政部監察長阿爾-萊希則直接被控侵犯人權，而且在5個國家面臨刑事指控，其中包括國際刑警組織所在的的法國以及國際刑警組織即將召開大會的土耳其。目前已經擔任國際刑警組織執委的阿爾-萊希周六在領英上貼文說，阿聯酋優先“在國內外保護人權”。但是總部設於日內瓦的MENA人權團體卻在最近公布的一份報告中指出，阿聯酋一些律師、記者和活動人士因為和平地要求基本的權利和自由而遭到安全部隊的強制被消失、拷打、任意逮捕和恐嚇。

據美國之音說，中國的人權紀錄同樣也不光彩。美國等西方國家近來強力抨擊中國在香港和新疆等地踐踏人權，甚至在新疆對維吾爾族等少數民族實施種族滅絕暴行。

在中國公安部國際合作局副局長、一級督察胡彬郴競逐國際刑警組織執委一職之前，前中國公安部副部長孟宏偉也曾在2016年當選國際刑警組織主席，但是他的任期只過了一半便突然結束，因為他在2018年返回中國後突然失蹤。去年1月，天津市第一中級人民法院以受賄罪判處他有期徒刑13年半。

該報道說，即將在國際刑警組織大會上改選的執委中有兩個亞洲區的名額，目前有3位候選人競逐這兩個職位。除了胡彬郴外，另兩位候選人一位來自新加坡，另一位來自印度。