日美澳加德5國至少17軍艦菲律賓海聯演 疑有針對性

由日本主導的菲律賓海海上聯合演習，美、澳、加、德五國至少17軍艦參與。美國軍方指是為增強彼此持久關係、提升海軍實力，掌握印太優勢，外界則認為是牽制中國。

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據自由亞洲引述美國第七艦隊司令部官網21日發布消息指出，由日本海上自衛隊主導、11月21日至30日在菲律賓海舉行的“ANNUALEX”多邊海上聯合演習，有日本海上自衛隊、美國海軍、澳大利亞皇家海軍、加拿大皇家海軍、德國國防軍海軍等國家參與。演習內容包括通信戰術演練、反潛作戰、空戰演練、海上補給、跨艦甲板飛行演練和海上攔截演習等。

消息說，德國“布蘭登堡級”巡防艦“巴伐利亞號”訪問亞洲，出現20年來首度參與“ANNUALEX”的場景。德國海軍司令舍恩巴赫中將（Kay-Achim Schönbach）表示，德國海軍將透過與地區盟友進行更深入的防務合作，加強對印太地區的承諾，未來將力求每兩年向印太地區派遣德國護衛艦及補給艦。

美軍太平洋艦隊22日貼出5國海軍操演照片，可見至少有2艘潛艦和包括日本准航母、“出雲級”直升機護衛艦，與美軍“卡爾文森號”在內的15艘水面艦艇參與聯合軍演。“卡爾文森號”搭載CVW-2艦載機聯隊，和F-35C戰鬥機中隊，並配備“魚鷹”運輸機。美軍另出動導彈巡洋艦、驅逐艦、補給艦等。

該報道引述美國海軍第1航母打擊群指揮官丹·馬丁少將表示，ANNUALEX演習提供戰略協調、加強夥伴關係，保持靈活性和持久性的聯合力量，能在需要的地方和時間快速投送力量。