白宮宣布釋出5000萬桶戰略儲備石油平抑油價

白宮23日宣布，美國將釋出5000萬桶戰略儲備石油，並協調中國、日本、印度及南韓一同釋出戰略儲油，以平抑高漲的油價。

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國際原油價格在白宮宣布後應聲下挫，西德克薩斯州輕原油價格23日盤中下跌1.6%，跌至每桶75.39美元，英國布蘭特原油價格下挫1.3%，跌至每桶78.63美元。

白宮釋放戰略儲備油的行動已經醞釀了數周，在此期間，從燃料到感恩節火雞等各種商品的價格都在上漲。美國政府一位高級官員23日說，釋放石油儲備應該很快會對油價產生影響。

這位官員說，雖然美國的石油儲備通常用於緊急情況，但拜登政府擁有廣泛的權力來進行石油交換。在這5000萬桶石油中，如果未來油價下跌，3200萬桶將最終歸還給戰略石油儲備，另外1800萬桶來自國會已經批準的一項銷售。

感恩節前美國平均油價已達到每加侖3.42美元，是自2014年以來的最高水平。美國部分地區的油價仍在急劇上漲，加州平均油價超過了每加侖4.5美元。

戰略石油儲備是在20世紀70年代石油危機後建立的國家能源安全網。這些緊急原油儲存在德克薩斯州和路易斯安那州海岸的四個地點，這四個地點目前約儲備有6.2億桶原油，是世界上最大的戰略石油儲備。這個儲備有能力供應美國所有地區大約一個月的消費需求。

彭博資訊引述知情人士報導，美國的行動將使得美國和協同行動的國家，與沙特阿拉伯和俄羅斯領軍的OPEC+正面對抗，可能促使OPEC+重新評估其恢復石油供應計畫，該組織預定12月2日開會討論產量問題。