聯合國報告全球近一半人口吃得差 損健康並危害地球

世界糧食計畫署正在向馬拉維一個難民營的難民提供現金轉移，用於在當地市場購買食物

根據聯合國等機構23日公布一項聯合調查報告指出，世界上近一半的人口吃得不好 ，導致不利於健康，也損害地球環境。

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根據這項全球營養報告 (GNR) 的報告指出，我們的食物“現在起，對人類和地球的健康構成了重大威脅”。

根據聯合國今天 11 月 23 日星期二發布的一份報告強調，世界上近一半的人口營養攝取不良，對人體的健康和地球環境造成有害後果。

根據這份名為《全球營養報告》（GNR）的年度報告指出，目前有 48% 的人類吃得過多或過少；這項數據是來自聯合國、糧農組織、世衛組織或聯合國兒童基金會等組織所提供數據的結果。目前有 48% 的人類吃得過多或過少。 按照目前的速度，世界將無法實現世界衛生組織為 2025 年設定的九個營養目標中的八個。

不健康飲食導致的死亡人數增加 15% ：：這目標包括了，涉及了，減少兒童消瘦的案例（當他們的身高太瘦時）和發育遲緩（當他們的年齡太小）以及成人肥胖等的案例。 報告估計，近 1.5 億五歲以下兒童發育遲緩，其中超過4500萬名消瘦，近 4000萬超重。 它還顯示，超過 40% 的男性和女性（22 億人）超重或肥胖。

個獨立專家報告團體 GNR 的主席米察補充說：“我們的全球飲食調查結果表明，我們的飲食在過去十年中沒有改善，現在對人類和地球的健康都構成了重大威脅。” 根據該報告，人們沒有攝入所提倡數量的水果蔬菜等促進健康的食物。 毫不奇怪，低收入國家對這些食物的消費量最低。 而那些高收入國家消費最多對健康有害的食物，如紅肉、乳製品和含糖飲料，超重率最高。 GNR 還計算出，2018 年全球糧食需求產生了約 35% 的溫室氣體排放。

報告並指出，“動物源性食品的每種產品通常比植物源性食品具有更高的環境足跡，”。 報告補充說，除了破壞食品和衛生系統外，新冠病毒的大流行還使另外 1.55 億人陷入極端貧困。