俄羅斯說成功試射新高超音速巡航導彈，

俄羅斯軍方周一宣布已成功試射命名為 "鋯石 "高超音速巡航導彈，莫斯科稱這種武器是 "不可戰勝的。法新社說，這一宣布是在美國媒體最近報道中國在今年夏天測試了一種高超音速導彈之後做出，顯示在高超音速領域武器開發有競賽。中國的這種導彈還可以發射彈頭，而美國和俄羅斯目前都沒有這種技術。

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據法新社今天報道說，俄羅斯軍方在一份聲明中宣布，俄羅斯軍方從 "戈爾什科夫海軍上將 "號護衛艦向北極白海水域的一個目標發射了一枚鋯石號高超音速導彈。據聲明說，這次發射被認為是成功的，位於400多公里外的目標已被摧毀。

據俄羅斯國防部發布的一段視頻顯示，該高超音速導彈在一陣光亮中起飛，隨後在半夜裡冒出一縷煙霧。

鋯石號的首次正式發射是在2020年10月，當時普京總統就將其譽為 "偉大的事件"。俄羅斯此後還進行了其他測試，包括從 "戈爾什科夫海軍上將 "號護衛艦和一艘水下潛艇進行的測試。最後一次這樣的試射是在11月18日。

在與西方國家，特別是美國關係緊張的背景下，俄羅斯近年來宣布開發新的武器，例如被普京先生稱為 "無敵 "的鋯石高超音速。該導彈的最大射程約為1,000公里，旨在裝備俄羅斯艦隊的水面艦艇和潛水艇。

法新社說，第一代 "阿凡達 "高超音速導彈能夠達到27馬赫的速度，並能改變航線和高度，於2019年12月裝備俄羅斯軍隊。

俄羅斯也在尋求發展其太空武器。例如，俄羅斯最近承認在軌道上粉碎了一顆舊的蘇聯衛星，但此舉激怒西方，西方國家指責俄羅斯造成碎片雲而危及國際空間站。