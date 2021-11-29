G7就新變異毒株召開緊急衛生部長會議

11月29日召開七國集團(G7)衛生部長緊急會議。七國集團呼籲對 Omicron 冠狀病毒的“高度傳播”採取“緊急行動”，據世界衛生組織稱，這種變種在全球範圍內具有“非常高的風險”。 這種新毒株現已正從非洲傳播到太平洋，從加拿大傳播到意大利，途經德國和英國，蘇格蘭確診了 6 例新病例。

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兩個從南非抵達荷蘭首都阿姆斯特丹的航班上，檢測到13人帶有新冠病毒的新變異病毒株奧米克戎（Omicron）。西班牙正式報告了第一例病例。

自出現新冠變種病毒以來，從未引起過如此的重視，Omicron已極具傳染性。由英國召集的七個衛生部長會議“認識到確保獲得疫苗的重要性”，包括提供“援助，履行大家在捐贈方面的承諾”。

在這次緊急會議結束時，他們還“向南非及時通報新變種疫情表示讚賞”。世界衛生組織強調“Omicron 在全球傳播的可能性”“很高”，同時承認仍有許多未知數。

未知數包括其傳染性、現有的新冠疫苗賦予的保護水平和引起的癥狀的嚴重程度開始。 該觀察結果中唯一令人欣慰的因素是，迄今為止“沒有與該變體相關的死亡”報道。

隨着發現 Omicron 的國家名單不斷增加，尤其是在歐洲，在 11 月南非出現首例病例後，世界各地的焦慮更加嚴重，迫使許多國家暫停前往該地區的旅行並制定預防措施.

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 周一表示，他孤立南非“非常擔憂”，考慮到“非洲大陸疫苗接種如此低，不應該讓南非來擔責”。

南非對及時通報別國、及時檢測而受到“懲罰”感到憤憤不平，呼籲“立即和緊急”取消旅行限制，並稱某些非洲國家正在採取限制旅行措施“讓人遺憾”。日本首相岸田文雄28日表示，在新變體出現後，日本將從30日開始，將莫桑比克、馬拉維和贊比亞添加到入境人員受到更嚴格限制的國家名單中。

澳大利亞檢測出5 起變種病例，該國將於周三向學生和外國技術工人重新開放，其邊境關閉了 20 多個月，而澳大利亞將至少再等兩個星期。

上個周五，瑞士禁止了來自南非及其鄰國的直飛航班，同時還對來自香港、以色列和比利時等地的旅行航班實施了限制。

27日，科威特決定限制往返9個非洲國家的航空旅行，以應對新變體的傳播，涉及的國家有南非、納米比亞、博茨瓦納、津巴布韋、莫桑比克、萊索托、埃斯瓦蒂尼、贊比亞和馬拉維。海灣國家將航空貨運航班排除在禁令之外。