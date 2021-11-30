墨西哥大毒梟“矮子”古茲曼“妻子被判三年徒刑

正在美國監獄內服刑的墨西哥大毒裊、綽號“矮子”的古茲曼（Joaquin Guzman），其妻子埃瑪（Emma Coronel Aispuro）11月30日被判刑三年。

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她曾經在華盛頓聯邦法院內，承認販毒、洗黑錢等控罪。

31歲的埃瑪以前是選美皇後，也做過時裝生意，擁有美國和墨西哥雙重國籍。她於2007年嫁給古茲曼，在古茲曼領導的錫納羅亞販毒集團內擔當重要角色，在丈夫和其他合作夥伴之間充當中間人。

她於今年2月在維珍尼亞州杜勒斯國際機場被捕，一直被扣留。控方指出，有證據證明埃瑪有份協助偷運數以千公斤海洛英、可卡因和大麻進入美國。

古茲曼在美國被控經營販毒集團、販毒及走私軍火等罪名。2019年受審期間，埃瑪經常到庭旁聽，為丈夫打氣。兩夫婦在法庭內隔空對望微笑及揮手。古茲曼最終被重判終身監禁另加30年有期徒刑。