美聯社： 旅行禁令難以阻止新變種的傳播

美聯社11月30日披露，荷蘭國家公共衛生與環境研究所（RIVM）的最新發現表明，新冠病毒的最新變種Omicron在11月24日南非首次向世界衛生組織報告之前，就已經悄然進入了多個國家。

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荷蘭國家公共衛生與環境研究所在11月19日至23日的病毒樣本中，也發現了Omicron病毒。這意味着，新變種Omicron的傳播原早於人們的想像，其傳播範圍也更廣。

目前，世界多個國家為防止Omicron入侵，對南非及其周邊國家實施了旅行禁令。但科學家表示，荷蘭的新發現表明，目前人們仍無法得知這種病毒是何時何地首次出現的，也不清楚它的傳染性究竟有多強。因此，旅行禁令難以阻止新變種的傳播。

世衛組織11月29日已將Omicron定性為傳播風險“非常高”的病毒。而德國當局表示，他們在一名德國男子身上發現了Omicron病毒，而該男子既沒出過國，也未接觸過任何感染了這種病毒的人。

更壞的消息是，當人們寄希望於疫苗的保護之際，莫德納（Moderna）高管11月30日表示，用現有的新冠病毒疫苗對抗Omicron，可能沒那麼有效，需要新疫苗。他說，目前的新冠疫苗對抗Omicron的功效會下降多少，科學家仍在研究當中，仍需等待更多數據。

美國傳染病專家福奇也表示，科學家大約還需要2周的時間，才能得出現有疫苗到底在多大程度上能對抗Omicron的結論。

莫德納和輝瑞公司近日都表示，如果有需要，他們可以在2-3個月內開發出對抗Omicron的專用疫苗。

另外，新變種病毒Omicron的出現，令美國日益惡化的通脹變的更加不可預測。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）30日表示，Omicron有加劇供應鏈中斷的風險，這些中斷已導致今年通脹意外飆升，同時也可能影響勞動力供應。

經濟學家表示，全球經濟可能都會在一定程度上受到Omicron的打擊，損害的規模將取決於Omicron本身的厲害程度。

新變種病毒Omicron帶來的困境還有，因為各國對南非實施旅行禁令，讓一些被打亂旅行計畫的人滯留南非。目前，忙碌的旅客擠滿了南非約翰內斯堡機場，對很多人來說，何時才能到家，是個未知數。