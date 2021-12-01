美軍司令呼籲在太平洋地區部署更多航母威懾中國

據華爾街日報今天報道說，美國第七艦隊司令呼籲美國及其盟國的航空母艦在太平洋地區擴大存在，以便讓中國以及俄羅斯明白“目前不宜”挑起衝突。

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據華爾街日報稱，美國第七艦隊(Seventh Fleet)司令呼籲美國及其盟國的航空母艦在太平洋地區擴大存在，以便讓中國以及俄羅斯明白“目前不宜”挑起衝突。

在美國、日本、澳大利亞、加拿大和德國於太平洋海域完成一次為期10天、由日本主導的海上軍演之際，美國海軍中將卡爾·托馬斯(Karl Thomas)發表了講話。媒體受邀到“卡爾·文森”號航母上觀看了F-35噴氣式戰鬥機的起降。此前，“卡爾·文森”號與“羅納德-里根”號(USS Ronald Reagan)這兩艘美國航母，同英國“伊麗莎白女王”號(HMS Queen Elizabeth)航母以及日本一艘可供直升機降落的艦船一起參加了10月份的另一次演習。

托馬斯說，儘管這些部隊加起來代表着 “一股巨大的力量”，但美國及其盟友應該更進一步。他說：“想想我們可能要如何戰鬥，這是一片很大的水域，四艘航母的數量是不錯的，但六艘、七艘或八艘會更好。”

據該報道，在太平洋地區，美國海軍的航空母艦群曾經是幾乎不可被挑戰的存在，但據美國國防部稱，它們目前面臨來自中國的與日俱增的威脅。中國的首艘國產航母於2019年投入使用；中國預計其第二艘航母將在2024年開始服役。

戰略與國際問題研究中心(Center for Strategic and International Studies)稱，最近有跡象表明，中國第三艘航母的建造工作取得了穩步進展；衛星圖像顯示，中國在沙漠中建造了一艘美國航母的實物模型，推斷極可能是被當作演練標靶。

中國與俄羅斯最近派出了一支聯合艦隊，繞行日本本島的大部分區域進行巡航。托馬斯在被問及來自中俄的威脅時稱，重要的是向“其他可能更具侵略性、更威權主義的國家”展示團結一致的形象。托馬斯稱，美國及盟國應利用聯合演習來“威懾其中一些實力大增的國家的侵略行為”，要讓這些國家知道，現在也許不是引發衝突的時候。

據該報道，日本正在改裝兩艘專為直升機着陸而設計的艦艇，目的是讓該艦艇也可與能垂直降落的F-35B戰鬥機一起使用。