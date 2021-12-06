德國新總理舒爾茨向習近平傳話將繼續默克爾路線

德國《經濟周刊》12月5日引述消息說，德國新總理舒爾茨 (Olaf Scholz) 已向中國國家主席習近平傳話表示他將繼續默克爾的路線。

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德國《經濟周刊》Wirtschaftswoche引述一位歐盟外交官報道，"歐盟理事會主席查爾斯-米歇爾已經代替舒爾茨向習近平發出了他希望維持默克爾中國政策的信息"。柏林的外交界人士證實了這一點。

根據舒爾茨給習近平的信息，他將對他的兩個聯盟夥伴--綠黨和聯邦民主黨進行牽制。這兩黨都對中國持批評態度。

該消息說，德國社民黨（SPD）籍的新總理舒爾茨甚至在當選總理之前，就向中國國家主席習近平發出了信號，表示他將繼續其前任安格拉-默克爾的務實路線。

在早於今年10月進行的電話中，舒爾茨還發出了支持有爭議的歐盟與中國的投資協議（CAI）的信息。

該媒體稱，舒爾茨的這個決心，讓他被認為正在偏離3黨聯盟政府協議中有關對抗中國的路線。

一位政府發言人向《經濟周刊》證實，舒爾茨在聯邦議院選舉後，曾與默克爾就中國問題舉行了會談。據一位內部人士說，默克爾對未來德國政府的中國政策表示擔憂。

另據紅黃綠三黨聯盟圈裡人說，當初舒爾茨派本黨的外長海科-馬斯（Heiko Maas）參加聯盟會談，其任務就是"防止出現最壞的情況"。