新冠疫情讓富人更多更富 窮人也更多更窮

由一個社會科學家網絡編寫的《世界不平等報告》估計，今年億萬富翁共擁有全球家庭財富的3.5%，比2020年初疫情開始時的2%略高。在疫情期間，億萬富翁所擁有的家庭財富佔比創紀錄上升，百萬富翁也因疫情而得到不少好處。與此同時，極端貧困人口的數量增加了1億多。據世行行長馬爾帕斯批評說，全球金融體系對不平等問題加劇難辭其咎。

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據路透社報道稱，一項研究發現，在疫情期間，億萬富翁所擁有的家庭財富佔比創紀錄上升，百萬富翁也因疫情而得到不少好處。由一個社會科學家網絡編寫的《世界不平等報告》估計，今年億萬富翁共擁有全球家庭財富的3.5%，比2020年初疫情開始時的2%略高。

該報告主要作者Lucas Chancel說，“新冠危機加劇了非常富有的人和其他人口之間的不平等”，Lucas Chancel說，並指出富裕經濟體使用大規模的財政支持來緩解貧困情況的急劇上升。

該報告借鑒了各種專業研究和公共領域的數據，由總部設在美國的經濟學家Abhijit Banerjee和Esther Duflo撰寫前言，他們是因研究貧困問題而獲得2019年諾貝爾獎的三人組中的兩人。

一系列現有的研究、“富豪榜”和其他證據顯示，疫情期間健康、社會、性別和種族的不平等現象有所增加，而上述的研究結果也與此相呼應。

今年的福布斯年度世界億萬富翁名單包括了破紀錄的2,755名億萬富翁，合計資產規模高達13.1萬億美元，高於去年的8萬億美元。

《世界不平等報告》，由52萬名成年人組成的更廣泛的群體，即最富有的0.01%的人，今年在全球財富中的佔比達到11%，高於前一年的10%。據分析師指出，防疫封鎖期間全球經濟有很大一部分向線上轉移，令一些超級富豪受惠；其他富豪只是因金融市場對全球經濟復蘇的速度和形式進行押注而從資產價格上漲中獲益。

據路透社稍早報道稱，世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)批評說，全球金融體系對不平等問題加劇難辭其咎。

周一表示，自新冠疫情爆發以來，財政和貨幣政策正在“未知領域”運行，並可能導致全球不平等和貧困問題急劇上升。馬爾帕斯是星期一在參加中國國務院總理李克強主持的一次圓桌會議上作如上批評表示。據馬爾帕斯說，自疫情爆發以來，雖然全球支出已增至歷史紀錄，但極端貧困人口的數量增加了1億多。