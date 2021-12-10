歐盟將制裁俄羅斯僱傭軍公司瓦格納

就在馬里政府考慮招募俄羅斯私營安保公司瓦格納的人員對抗薩赫勒地區的聖戰組織之際，一位歐洲高級官員周五表示，歐盟將於下周一對該公司實施制裁。

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路透社引述歐盟官員的消息，稱受到歐盟制裁的將包括3個實體和與瓦格納公司有關聯的7到8名個人。法國已請求對上述實體與個人以侵犯人權為由實施懲罰，“瓦格納公司活躍在敘利亞、利比亞、烏克蘭，本次針對個人的制裁與其在不同國家犯下的嚴重侵犯人權行為有關”。兩個外交消息源稱，歐盟的制裁將於下周一在歐洲外交事務委員會獲得批准，並發布在歐盟官方公報上。

路透社援引未具名的消息源，稱俄羅斯瓦格納公司的僱傭軍曾經，或者正在代表克里姆林宮，在烏克蘭、利比亞和敘利亞執行秘密作戰任務。但俄羅斯總統普京已多次談及此事，稱這家主要由前軍人組成的私營安保公司不代表俄羅斯，也不受俄羅斯國家的資助。克里姆林宮表示，歐洲對俄羅斯公民的任何制裁都構成對俄羅斯內政的干涉，因此可能會採取報復措施。

今年9月，路透社報道稱，巴馬科政府曾要求瓦格納公司支持其打擊薩赫勒地區的聖戰組織。巴黎方面警告馬里不要訴諸僱傭軍，強調這將令其失去國際社會的支持。鑒於此，馬里政府也面臨受到歐洲制裁的風險。歐洲各國外長將於下周一制定實施制裁的法律框架，但目標人群名單尚未最終敲定。