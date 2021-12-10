美國或要求烏克蘭給予烏東分裂地區自治權 烏總統表態不排除公投

烏克蘭總統澤連斯基12月10日周五表示，不排除就烏克蘭東部頓巴斯地區以及俄羅斯事實佔領的克里米亞半島的未來地位舉行公投。自2014年以來，親俄的烏克蘭分裂主義集團與基輔中央政權一直在爭奪頓巴斯地區的領導權。

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澤連斯基在“1+1”電視頻道發表講話時稱，他在周四接受了美國總統喬-拜登的電話採訪，得到了拜登的保證，稱“俄羅斯不會挑起事端，令烏克蘭緊張局勢升級”。澤連斯基還感謝拜登參與旨在為頓巴斯帶來和平的談判，稱自己不排除與俄羅斯總統普京直接談判，努力使該地區擺脫衝突。他還表示，“當然不排除對頓巴斯進行全民公投”，“可能會公投決定頓巴斯（問題），也可能決定克里米亞（問題），也可能公投決定整體而言結束戰爭的問題”。

澤連斯基沒有具體說明公投的方式或日期，但他表示，這是恢復“烏克蘭東部”停滯不前的和平進程並結束基輔和莫斯科之間僵局的選項之一。

同一天，據美聯社報道，有（美國）政府官員表示，美國將施壓烏克蘭，敦促其正式給予烏東頓巴斯地區部分自治權，並稱“烏克蘭政府權力的去中心化，與頓巴斯的‘特殊地位’，在2015年由歐洲斡旋的一項模稜兩可的和平協議中就有所規定，但從未真正落實”。美聯社還指出，“由此，烏克蘭中央政府或將給頓巴斯地區民眾在某些地方問題上提供更多的自治權”，但“（美國）政府官員們沒有提到要烏克蘭割讓任何領土”。

美聯社分析認為，拜登的挑戰將會是鼓勵基輔接受烏克蘭東部的一些事實，同時他要思考如何在讓烏克蘭這麼做的同時，不顯得是在向普京屈服。前美國駐烏克蘭大使史蒂文-皮弗說，烏克蘭可能會面臨這樣一種建議：“能否在這些領域向前邁出一步”？這可能包括允許與俄羅斯結盟的頓巴斯地區控制自己的醫療保健、警察和學校等。但皮弗強調，自己“不認為華盛頓會敦促烏克蘭人採取會損害烏克蘭主權或國家政府決策能力的措施”。