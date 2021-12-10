美澳挪丹四國發表聯合聲明 推出“出口管制和人權”倡議

美國、澳大利亞、丹麥和挪威12月10日通過發表聯合聲明作出承諾，四國將努力遏制向利用產品侵犯人權的政府出口技術。

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據白宮公布的四國聯合聲明稱，“我們，澳大利亞、丹麥、挪威和美國，認識到先進技術是全球經濟增長和通信的重要組成部分，幫助人們變得更加相互聯繫，分享知識，並促進自由、民主和機會。這些技術的合法貿易和負責任的使用，對我們後代的福祉至關重要。”

聲明稱，“與此同時，專制政府越來越多地使用監控工具和其他相關技術，在其國內和國際邊界上嚴重侵犯人權，包括在跨國鎮壓行為中審查政治反對派和追蹤持不同政見者。這種使用有可能使先進技術可能給世界各國和人民帶來的好處落空。”

聲明稱，“在未來一年的行動中，我們承諾努力建立一個自願的、不具約束力的書面行為準則，志同道合的國家可以圍繞該準則作出政治承諾，使用出口管制工具，防止用於促成嚴重侵犯人權行為的軟件和其他技術的擴散。此外，我們將利用（民主峰會）行動年與工業界和學術界進行協商，以作出努力。”

值得一提的是，《紐約時報》周五在提前披露這一消息時曾提到，英國、法國、加拿大和荷蘭將共同參與該承諾。但白宮公布的聲明版本中未見如此。

白宮的聲明僅提到，“以下是已表示支持‘出口管制和人權’倡議的政府名單：加拿大、法國和荷蘭、英國。”白宮另在一份聲明中提及，“作為將人權置於美國外交政策中心的承諾的一部分，拜登-哈里斯政府已採取有意義的行動，遏制被政府濫用於鎮壓的技術的擴散。”

聲明稱，“今天，在民主峰會上，美國、澳大利亞、丹麥和挪威宣布了‘出口管制和人權’倡議，以幫助阻止專制政府濫用技術的浪潮，促進以民主價值觀為基礎的技術的積極願景。”

據白宮介紹，“‘出口管制與人權’倡議將通過以下方式尋求應對這一挑戰：努力制定一個自願的書面行為準則，以指導將人權標準應用於出口許可政策和實踐；與志同道合的夥伴建立政策上的一致，從而採取共同行動，並取得具體和實際的成果；將政策制定者、技術專家以及出口管制和人權工作者聚集在一起，確保關鍵和新興技術為民主社會服務，而不是反對民主社會。”

白宮表示，“在民主峰會行動年期間，我們將與我們的夥伴合作制定這一倡議，並探討如何最好地加強國內法律框架；分享有關威脅和風險的信息；分享、發展和實施最佳做法；以及提高他人的能力。在未來的一年裡，我們還將與其他國家政府進一步協調，並與工業界和學術界進行磋商。”