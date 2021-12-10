英高等法院裁定阿桑奇可被引渡赴美 親屬指將上訴

英國高等法院（High Court of Justice）12月10日宣布裁決結果，允許美國引渡“維基揭秘”網站創始人朱利安·阿桑奇(Julian Assange)。這一裁決推翻了此前地方法院拒絕美方引渡的決定。對此，阿桑奇的未婚妻斯特拉·莫里斯(Stella Moris)表示將提出上訴。她稱，這一裁決是“危險的和經誤導的”，並補充說美國的保證“本質上是不可靠的”。

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阿桑奇目前被關押在倫敦安全係數最高的貝爾馬什監獄。2021年1月，英國地方法院以阿桑奇患有抑鬱症等精神疾病、引渡後有較高自殺風險為由，拒絕美方引渡要求。美方代表律師詹姆斯·劉易斯（James Lewis QC）10月27日向英國高等法院提出上訴，要求推翻裁決，美方還承諾，阿桑奇在接受審判前不會被關押在安全等級最高的監獄或處於嚴密隔絕狀態，如果定罪可以被允許在其出生地澳大利亞服刑。

據英國廣播公司（BBC）報導，英國高等法院的法官發現，下級法官在1月份做出的決定是基於擔憂阿桑奇如果被引渡將被關押在美國安全等級最高的監獄條件下的風險。美國當局後來保證阿桑奇不會面臨這些最嚴格的限制措施，除非他在未來做出了迫使美方這樣做的行為。

英國高等法院的最新裁決表示，“法院滿意，（美方）保證：a.排除阿桑奇先生被採取‘特別行政措施’或被關押在‘ADX’設施的可能性（位於美國科羅拉多州佛羅倫薩的最高安全級別的監獄），無論是審前還是審後。除非在作出保證後，他今後有任何行為，使他有可能受到這種拘留條件；b.承諾美國將同意阿桑奇先生的申請。如果他被定罪，將被轉移到澳大利亞服刑，以及；c.承諾在阿桑奇先生被關押在美國期間，他將接受關押他的監獄的合格臨床醫生建議的適當臨床和心理治療。”

英國高等法院稱，“法院駁回了代表阿桑奇先生提出的對這些保證的各種批評，並確信這些保證足以滿足導致地方法院法官決定的關切。因此，法院允許上訴，並下令必須將該案發回威斯敏斯特地方法院，並指示法官將該案送交司法大臣，由其決定是否將阿桑奇先生引渡到美國。”

英國首席大法官伯內特勳爵（ Lord Chief Justice Lord Burnett ）表示，“根據我們的判斷，這種風險被提供的保證所排除。”他稱，“因此，我們確信，如果這些保證擺在法官面前，她會以不同的方式回答相關問題。”

阿桑奇的未婚妻莫里斯批評這一裁決是“危險的和經誤導的”，並補充說美國提供的保證“本質上是不可靠的”。莫里斯在法庭外發表了一份激動人心的聲明。她說，“在過去......兩年半的時間裡，朱利安一直呆在貝爾馬什監獄，事實上，自2010年12月7日以來，他一直以這種或那種形式被拘留，已經11年了。這種情況還要持續多久？”

“維基解密”總編輯克里斯汀·赫拉芬森（Kristinn Hrafnsson）通過聲明表示，“朱利安的生命再次受到嚴重威脅，記者發表政府和企業認為不方便的材料的權利也受到威脅。”他強調，“這是關於一個自由的新聞界在不被一個欺凌性的超級大國威脅的情況下出版的權利。”

阿桑奇的法律團隊，伯恩伯格·皮爾斯律師事務所表示，向英國最高法院就該案提出的任何上訴都將涉及保證問題，而不是言論自由或“美國引渡請求的政治動機”等問題。阿桑奇受到美國17項間諜罪名和1項濫用電腦罪指控。