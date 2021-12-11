阻止非法資金流入，財長耶倫稱不讓美國成為黑錢避風港

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港，但其實有無數的非法資金最終都進入美國金融體系中。

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耶倫在10日的“世界民主峰會”演講指出：一般認為，瑞士或開曼群島長期以來是各國監管機關查緝藏匿現金的重點所在。但現在有個說法，藏匿不法利得和洗錢的最佳處所，事實上是在美國。耶倫表示：大家都說貪腐或非法活動所得只送到那些“有着鬆散和秘密金融法歷史的國家”，事實上這些錢可能改而“經過或落腳在我們的市場中。”耶倫強調，拜登政府提出反貪腐策略，包括擬定規則揭露空殼公司負責人與房地產所有人。

耶倫說：“美國有太多的金融黑暗處，為腐敗提供掩護，我們必須聚焦在他們身上。”她提到，美國有些州允許設立空殼公司，且不必公布誰是真正的公司負責人。

耶倫說：“如果允許富人違反我們的法律而不受懲罰，美國就不能成為海外自由和公平政府的可信代言人。”

美財政部近日根據國會去年通過的《企業透明法》提出施行細則，要針對這些大部分企業“受益”的負責人建立數據庫，這些信息可供執法部門和稅捐稽查人員使用。

類似法規將適用於房地產交易，耶倫說：“因為許多貪污者可將錢藏在邁阿密或紐約中央公園的摩天大樓中”。

耶倫說，美國財政部正在努力打擊來自海外的洗錢和非法金融活動，同時加強對美國國內逃稅者的執法力度。耶倫表示，美國財政部必須在全球和本土的反腐敗中扮演重要角色。

她說：“我們還設立了一個反貪污基金，以獎勵那些能夠提供有關腐敗的外國領導人在美國藏錢的線索的人。這項工作，即把盜竊者趕出美國市場並在國外追捕他們的工作，是我們與國務院、司法部和美國國際開發署的合作夥伴一起開展的。”